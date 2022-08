Soros těží z růstu akcií. Zvýšil svůj podíl v Amazonu. Portfolio rozšiřuje o Teslu

Miliardář a filantrop George Soros zvýšil přes svůj fond Soros Fond Managment podíl akcií ve velkých technologických firmách. Stalo se tak před sérií růstu akcií těchto firem v uplynulých čtyřech týdnech. Zvýšil podíl v největším e-shopu na světě Amazonu, softwarové společnosti Salesforce a konglomerátu Alphabet, informuje agentura Bloomberg.

Soros také nově do svého portfolia zahrnul akcie Tesly miliardáře Elona Muska v hodnotě 20 milionu dolarů. Tato částka ale reprezentuje jen 0,4 procenta z celkového akciového portfolia George Sorose, které má hodnotu 4,6 miliardy dolarů. Hodnota portfolia ve druhém čtvrtletí klesla o 664 milionu dolarů.

Akcie technologických firem prudce vzrostly

Zároveň přidal více než 201 milionů dolarů v podílech akcií American Campus Communities, což je největší developer studentského bydlení v USA. Jeho dalším novým přírůstkem jsou cenné papíry investiční společnosti Alleghany v hodnotě 168 milionu dolarů.

Akcie technologických firem byly od začátku roku v medvědím trhu. Medvědím trhem se nazývá trh, jehož ceny mají klesající tendenci. Nyní ale jejich hodnota během uplynulých čtyřech týdnech prudce vzrosta. Zaznamenaly tak nejdelší nárůst od listopadu. Index Nasdaq 100 vrostl o 20 procent od svého minima v polovině června. Například akcie Amazonu se prodávají za 143,55 dolarů (3406 korun) za akcii, cenné papíry Tesly pak za 900 dolarů (21358 korun).

Soros má většinu majetku v nadaci

Investiční firma miliardářského filantropa spravovala od začátku roku majetek v hodnotě více než 28 miliard dolarů včetně veřejného i soukromého kapitálu. Soros své jmění investoval do podpory skupin, které podporují spravedlnost, demokracii, lidská práva a progresivní politické myšlení skrze svou nadaci Open Sociaty Foundations.

Do svého filantropického úsilí již investoval miliardy dolarů a většina jeho majetku patří jeho nadaci. Daleko více než Sorosově rodině. Jeho osobní majetek má podle Indexu miliardářů agentury Bloomberg hodnotu 8,5 miliard dolarů.

