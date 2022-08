Inflace tlačí Čechy do investic. A to je dobře

Dvojciferná inflace likviduje úspory podstatně rychleji, než je tuzemské domácnosti zvládají vytvořit. Řešení, která by nad mocnou silou požírající úspory zvítězila, moc není. Jedno je jisté. Nedělat nic je špatně. Pokud nechcete chudnout, investujte, zní zaručená rada ekonomů. Ale i ta má svá úskalí.

Málokterý expert totiž dodá, že investování je běh na dlouhou trať. A finanční trhy v tuto chvíli zrovna neoplývají masivními růsty.

„Porazit dvojcifernou inflaci investováním a obchodováním v podmínkách českého trhu je nesnadné, spíš rovnou nereálné. Budeme rádi, když její efekt alespoň částečně zmírníme,“ říká obchodní ředitel brokerské společnosti XTB Vladimír Holovka. Těm, kteří ještě neinvestují, pak radí co nejrychleji začít. A hlavně vytrvat. I když by mělo jít jen o stokoruny měsíčně ukládané do fondů. Při pravidelném a dlouhodobém investování totiž hraje čas jednoznačně ve váš prospěch.

Zdrženlivost Čechů v případě investic si tuzemské banky dobře uvědomují. Například trojice největších bankovních domů v Česku se pokouší své klienty k investicím motivovat zvýhodněnou úrokovou sazbou u spořicích účtů. Aby měli vkladatelé na bonus nárok, musí se zavázat k investici do podílových fondů v rámci bankovní skupiny.

Minulé výnosy nejsou zárukou těch budoucích

Obchodování na finančních trzích už je „vyšší dívčí” a podle Holovky není pro každého. Ani nejzkušenější investoři nedokážou s jistotou říct, na kdy načasovat investici, aby přinesla opravdu maximální výnos. Pro investory-začátečníky je to často předem prohraný boj. Podléhají totiž iluzi z nedávných výnosů a paradoxně investují v době, kdy se to nevyplatí.

„Přirovnal bych to k tomu, jako by se někdo rozhodl, že se stane vrcholovým sportovcem. Tak tím se také nestane ze dne na den a náhodou, jen proto, že mu štěstí přálo. Stejné je to s investováním,“ dodal. Úspěšné aktivní obchodování na finančních trzích vyžaduje trénink, znalosti a dodržování daných postupů.

Spořičí účty jsou malá, ale jistota

Pro ty, kteří se na investice necítí, mohou být určitou útěchou spořicí účty a terminované vklady, které nyní střádalům nabízí vyšší úročení vkladů, než bylo ještě donedávna běžné. Od loňského prosince do současnosti se úrokové sazby u spořicích účtů prakticky zdvojnásobily, což souvisí se zvyšováním základní úrokové sazby České národní banky (ČNB). Ale ani tady to není žádná hitparáda.

Některé banky atraktivní úrok podmiňují mnoha požadavky. Jde například o povinné transakce platební kartou, využití investičních fondů a pak hlavně zastropování částky, k níž se váže nejvyšší nabízený úrok.

Výjimky se ale i tady najdou. Třeba Expobank nabízí úrok 4,61 procenta ročně bez jakýkoli podmínek. „Ať už u nás máte uložené tisíce či miliony, sazba je pořád jedna. Neo účet je bez skrytých poplatků a výběry z libovolných bankomatů v Česku i zahraničí jsou zdarma,“ potvrzuje ředitelka retailového bankovnictví Expobank Irena Jandíková.

Dvojí přístup bank

Aktuální základní úroková sazba ČNB je na sedmi procentech. Úroky u hypoték, které se od této sazby odvíjejí, se dnes běžně pohybují od šesti do sedmi procent. Závisí na délce fixace hypotéky a dalších podmínkách.

Ve srovnání s nabídkou úroků na spořicích bankovních produktech je zřejmé, že tuzemské banky velice rychle reagují na zvýšení sazeb ze strany ČNB u hypoték. Je ale s podivem, že už tak rychlé nejsou ve zvyšování úroků na spořicích produktech.

Úrok nad 4,5 procenta je na bankovním trhu stále výjimečný. Podle analytika Jana Bachury ze společnosti Scott & Rose, která mapuje nabídku bankovních produktů, je však možné, že úroky na spořicích a termínovaných vkladech půjdou ještě nahoru. Hned tak to ale nebude i s ohledem na nové složení bankovní rady ČNB, která zavelela k holubičí rotaci a na svém prvním srpnovém měnově-politickém zasedání ponechala úrokové sazby beze změny.

