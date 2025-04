Trumpova cla zabolí Američany. Co všechno jim podraží?

Finanční trhy se propadají a zbytek světa tají dech, ale plošná cla, která vyhlásil prezident Spojených států Donald Trump, nejspíš pocítí i americké domácnosti, napsala agentura AFP.

Ve čtvrtečním projevu k novinářům americký prezident obyvatele ujistil, že cla učiní Spojené státy bohatšími. Protože je ale budou platit američtí dovozci, zvýší tato cla pravděpodobně cenu mnoha výrobků, od šálku kávy až po nový iPhone. A to v době, kdy si Američané už tak stěžují na klesající kupní sílu.

Banány, rýže a krevety

Podle údajů ministerstva zemědělství Spojené státy dovážejí stále větší podíl čerstvého ovoce a zeleniny, které se v zemi spotřebují. Velká část z nich pochází z Kanady a Mexika, tedy ze dvou zemí, na něž se také vztahují přirážky.

Dále se Trumpovy kroky pravděpodobně dotknou takových produktů, jako jsou například banány dovážené z Guatemaly, Ekvádoru a Kostariky, které budou od 5. dubna podléhat novým clům ve výši deseti procent.

Káva, které se do USA dováží přibližně 80 procent, pravděpodobně zdraží; hlavních vývozců - Brazílie a Kolumbie - se bude brzy také týkat desetiprocentní zvýšení cel. Dovoz olivového oleje a alkoholu z Itálie, Španělska a Řecka bude ovlivněn novou dvacetiprocentní daní, kterou Evropská unie zavede od 9. dubna.

Thajská jasmínová rýže bude zatížena clem ve výši 36 procent, zatímco rýže basmati a krevety z Indie 26 procentním.

Automobily a špičkové technologie

Pokud jde o technologie, neměli by být ušetřeni ani američtí spotřebitelé vzhledem k množství výrobků vyráběných nebo montovaných v Indii a Číně.

Navzdory opatřením, které přijala firma Apple ve snaze rozšířit dodavatelské řetězce, se naprostá většina iPhonů stále vyrábí v Číně, a to prostřednictvím tchajwanského dodavatele Foxconn. A na Čínu mají být od 9. dubna uvalena cla ve výši 54 procent.

Kromě opatření oznámených ve středu zavedla Trumpova administrativa také 25procentní cla na vozidla nevyráběná v USA, což by podle analytiků mohlo zvýšit cenu automobilů o několik tisíc dolarů.

Oděvy a textil

Akcie oděvních a textilních společností, které jsou závislé na levné pracovní síle v zemích, jako jsou Čína a Vietnam, ve čtvrtek na burze prudce klesly, přičemž Nike ztratila více než 13 procent a Gap více než 20 procent. Nová cla znamenají, že dovoz do USA z Číny a Vietnamu bude dražší.

Laboratoř Budget Lab při Yaleově univerzitě odhadla, že účinek všech cel oznámených do 2. dubna povede k 17procentnímu nárůstu cen oděvů a textilu obecně. Podle této expertní skupiny se celkový dopad dosud oznámených cel na ceny rovná průměrné roční ztrátě 3800 dolarů (asi 86 500 korun) na domácnost.

