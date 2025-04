Stanislav Šulc: Okopírovaný Andrej Babiš

Volební klání se rozjíždí naplno. Není se čemu divit, do voleb totiž zbývá téměř přesně půl roku. A tak jednotliví vůdci již ladí formu a strategie, jak převálcovat soupeře. Nejzajímavější je z tohoto pohledu šéf hnutí ANO Andrej Babiš, který již podniká spanilé jízdy po regionech. A oproti předchozím kampaním má tentokrát jednu zásadní novinku. A právě ta mu zcela jistě vyhraje volby.

Andrej Babiš je hrdým populistou, jak se tito politici v posledních letech začali nově definovat. To nemá nic společného s lidovostí, do které se miliardář opravdu dokáže převlékat velmi těžko. Babiš ale stejně jako Donald Trump a další podobní vůdci pracuje s oblíbeným termínem „elit“, které škodí nám obyčejným lidem. A právě kvůli této záškodnické činnosti se většina má údajně špatně (již to je mimochodem zajímavý posun proti první verzi Andreje Babiše, který do politiky vstupoval jako více méně pravicově orientovaný protikorupční aktivista).

Cílem každých voleb tak má být zničení těchto elit a je plně v souladu se současným podivným étosem, že ANO umí bojovat proti elitám i ve chvíli, kdy je zrovna ve vládě.

K tomu šikovně slibuje hory i s horákyněmi všem, zatímco se šikovně zamlčí, že to prostě není realistické. Ale ty ošklivé pravdy nechť klidně říkají zástupci elit, kteří se s těmito pravdami snaží vyhrát volby.

Kdo má vlastně kopírovat?

Doposud zdánlivě nic nového. Nicméně letos Babiš přichází opravdu s fascinující novinkou, kterou doposud v českém prostředí nikdo nevyzkoušel. Všem sice nadále slibuje úplně vše, nicméně s přípodotkem, že detaily rozhodně nyní nebude zveřejňovat, protože (údajně) hrozí, že by to od něj lidově řečeno obšlehla politická konkurence.

Konkrétně například při debatě v Moravskoslezském kraji s místními Babiš měl prohlásit, že do podzimních sněmovních voleb půjde s plánem na daňovou výhodu na první bydlení pro mladé do 36 let. Detaily ale říkat nechtěl, aby jej ostatní strany neokopírovaly.

Není přitom tak úplně jisté, jestli tím vůdce ANO míní koalici SPOLU nebo další populisty, kterými jsou ostatně všechny ostatní strany aktuálně se pohybující nad pětiprocentní hranici preferencí.

Prostě Babiš

Babiš tím svůj populismus povyšuje na vyšší úroveň a zároveň tím i povyšuje celý politický handl nabídky a poptávky. Jak? Jednoduše tím, že ještě důsledněji víří stranu poptávky, tedy u potenciálních voličů vyvolává pocit konkrétních problémů, které se mají řešit.

Co však již nenabízí, je právě ono řešení, které donedávna bylo standardním politickým nástrojem. Politika nebývala soutěž v to, kdo vykreslí horší přítomnost, ale kdo nabídne konkrétnější vizi budoucnosti. Trump a Babiš ale dělají přesně to. S tím, že řešením jsou prostě oni.

Máte dojem, že to tak bylo u Babiše vždy? Ne úplně. Vzpomeňte, že „za Máry“ (Prchala) Babiš ještě „napsal“ knihu o svých snových řešeních. To byl ale Babiš 1.0, aktuální verze, pravděpodobně 3.0 už po voličích chce jen bianco šek s tím, že to prostě zařídí. Netřeba moc pochybovat o tom, že stejně jako Trump také Babiš s tímto přístupem zláká dostatek voličů na vítězství.