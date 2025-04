Automobilky řeší strategie, jak se poprat s Trumpovými cly

Japonský výrobce automobilů Nissan Motor zvažuje přesun části domácí výroby určené pro americký trh do Spojených států poté, co americký prezident Donald Trump uvalil 25procentní cla na dovoz automobilů do USA. Automobilka Jaguar Land Rover, kterou vlastní indická společnost Tata Motors, na měsíc pozastaví dodávky svých automobilů vyrobených v Británii do Spojených států, zatímco zváží, jak zmírnit náklady na americká cla. Píše o tom agentura Reuters.

SUV Rogue, klíčový model japonské automobilky Nissan Motor na americkém trhu, se nyní vyrábí ve městě Fukuoka v Japonsku a ve Spojených státech.

Ve čtvrtek Nissan oznámil, že po předchozích Trumpových oznámeních o clech nebude přijímat nové objednávky z USA na dvě SUV Infiniti vyráběná v Mexiku, což znamená drastické omezení provozu v tomto společném podniku.

Japonská automobilka nyní plánuje zachovat dvě směny výroby modelu Rogue ve svém závodě ve městě Smyrna v americkém státě Tennessee poté, co v lednu uvedla, že v dubnu jednu ze směn zruší.

Nissan v USA loni prodal přibližně 920 tisíc vozů, z čehož asi 16 procent tvořil vývoz z Japonska. Zvažovaný přesun výroby by tak mohl zasáhnout do podnikání místních dodavatelů.

Pokud se Jaguar Land Rover rozhodne pozastavit dodávky aut vyrobených v Británii do USA, umocní to obavy z dopadu cel na britský automobilový průmysl, který přímo zaměstnává 200 tisíc osob, píše Reuters.

Spojené státy jsou s téměř 20procentním podílem druhým největším dovozcem automobilů britské výroby po Evropské unii, ukazují data Britského svazu výrobců a prodejců aut SMMT.

Americké 25procentní clo na dovážená osobní a lehká užitková auta vstoupilo v platnost třetího dubna. Den předtím Trump oznámil cla na další zboží ze zemí celého světa, čímž narušil světový obchod.

