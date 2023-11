Thajsko je magnetem na miliardové investice technologických obrů

Google, Microsoft a AWS ale také třeba Tesla. Thajsko je magnetem na investice technologických společností. V následujících letech se má z království v jihovýchodní Asii stát hub datových center a fabrik na elektromobily.

Thajsko obdrží investici 300 miliard bátů (190,5 miliardy Kč) od technologických společností Amazon Web Services (AWS), Google a Microsoft. S odvoláním na dnešní oznámení mluvčího vlády o tom informuje agentura Reuters. Každá ze jmenovaných společností k úhrnné investici přispěje třetinou. Firmy se k věci zatím nevyjádřily.

AWS plánuje v Thajsku do 15 let vybudovat datové centrum s rozpočtem pět miliard dolarů (112,6 miliardy korun), uvedla vláda v samostatném prohlášení. „Premiér je přesvědčen, že investice AWS posílí konkurenceschopnost země,“ řekl vládní mluvčí. Dodal, že Microsoft a Google také posuzují investice do velkých datových center v zemi.

Thajský premiér Sríttcha Tchavisin v září při rozhovoru s novináři v Bangkoku zmínil investice v řádu miliard dolarů od amerických firem Tesla, Google a Microsoft. Uvedl tehdy, že Tesla zvažuje v zemi postavit závod na výrobu elektromobilů. Tchavisin se v září ve Spojených státech setkal s šéfem Tesly Elonem Muskem a zástupci dalších velkých firem.

Thajsko je v Asii čtvrté největší centrum pro montáž aut. Výrobcům elektromobilů a baterií do nich země nabízí různá zvýhodnění, místním zájemcům o elektromobily pak daňové úlevy.

