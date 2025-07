Hybrid za babku. Čínská Chery vyrazila dobýt český trh

Společnost Chery, která je největším vývozcem osobních aut z Číny, oficiálně vstoupila na český trh na základě partnerské smlouvy se společností Astana Motors. Prodej v České republice má začít letos na podzim.

Prvními dostupnými modely v Česku budou SUV Chery Tiggo 7 a Chery Tiggo 8 ve verzích plug-in hybrid i v klasické benzinové motorizaci, uvedla automobilka v tiskové zprávě.

„Vnímáme stabilní poptávku po ekologických a cenově dostupných vozech a chceme českým zákazníkům nabídnout moderní hybridní crossovery, které spojují špičkové technologie, hospodárný provoz a vysoký komfort,“ řekl ředitel Chery pro ČR Alex Čang.

Chery působí ve více než 110 zemích a regionech a jeho vozidly jezdí přes 15 milionů uživatelů, z toho 4,5 milionu mimo Čínu. V rámci pokračující mezinárodní expanze uvede Chery ještě letos na několika evropských trzích sériové modely rodiny Tiggo.

S Astana Motors spolupracuje firma Chery od roku 2021 a díky ní se značka Chery stala nejprodávanější čínskou značkou v Kazachstánu. Rozsáhlá síť 26 oficiálních dealerství v 17 městech nabízí sedm modelových řad.

„Chery dokazuje, že inovace a dostupnost mohou jít ruku v ruce. Sdílíme tyto hodnoty a těšíme se na jejich prosazování na nových trzích,“ uvedl Beknur Nesipbayev, generální ředitel Astana Motors.

V Česku začaly v posledním roce působit významné čínské značky, jako je největší čínská automobilka BYD, Xpeng, DongFeng, BAIC nebo LeapMotor. Již delší dobu se v tuzemsku prodávají vozy MG a část v tuzemsku prodávaných vozů Tesla a Honda je rovněž čínské provenience.

