Texaský ropný gigant Exxon mění směr. Investuje miliardy do těžby lithia

Desítky let spoléhal texaský těžební gigant ExxonMobil na ropu. Ale nyní v době boomu elektromobilů i on vsadí na něco jiného. Do těžby lithia, kvůli které koupil rozsáhlé pozemky v Arkansasu za více než sto milionů dolarů, napsal deník The Wall Street Journal.

Jedna z největších společností na světě podle tržní kapitalizace ExxonMobil se připravuje na budoucnost mnohem méně závislou na ropě tím, že bude těžit něco jiného: lithium. Texaský ropný gigant proto nedávno koupil práva na vrty na rozsáhlých pozemcích v Arkansasu s cílem těžit surovinu vyrábět klíčovou složku baterií pro elektromobily, mobilní telefony a notebooky, napsal exkluzivně The Wall Street Journal s odkazem na své nejmenované zdroje.

Lithium je na hony vzdáleno obchodu s fosilními palivy, který poháněl akcie a zisky společnosti Exxon více než sto let své historie, u jejíhož zrodu stál kultovní byznysmen John D. Rockefeller. Rozhodnutí o investici signalizuje názor společnosti, že poptávka po spalovacích motorech by mohla brzy vyvrcholit, uvedly zdroje deníku WSJ.

Návrat k průkopnickým letům

Pro společnost by to také znamenalo návrat do odvětví, ve kterém bylo průkopníkem před téměř 50 lety, než poté lithiový byznys v USA ustoupil zahraničnímu dovozu.

Exxon koupil téměř 50 hektarů pozemků v okolí městečka Smackover v jižním Arkansasu od průzkumné společnosti Galvanic Energy. Cena dosáhla podle WSj více než 100 milionů dolarů (asi 2,2 miliardy korun). To je – zatím – pro společnost velikosti Exxonu relativně malá transakce.

Také to znamená, že Exxon se zatím nechystá na významný strategický posun a je stále přesvědčen, že ropa a plyn budou potřeba ještě desítky let. Společnost se však snaží získat základnu v regionu, o kterém se předpokládá, že obsahuje obrovské zásoby lithia, a to jak pro těžbu, tak pro testování životaschopnosti těžebních technologií. Exxon by mohl začít s vrty v nadcházejících měsících. A pokud se projekt ukáže jako ziskový, rozšíří své aktivity, řekly zdroje WSJ.

Přechod automobilového průmyslu k elektromobilům spustil závod o zajištění dodávek lithia a dalších materiálů pro výrobu baterií, z nichž velká část se v současnosti těží a zpracovává mimo USA. Bidenova administrativa se snaží povzbudit domácí těžbu lithia, a to i přes odpor ekologů a dalších. Zákon o snižování inflace, který loni podepsal prezident Biden, tak mimo jiné zahrnuje daňové úlevy pokrývající 10 procent nákladů právě na produkci kritických nerostů včetně lithia.

