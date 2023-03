Šéf Exxonu: Energetická politika EU? To je šílenství. Raději se od Evropy držíme zpátky

Generální ředitel americké ropné společnosti ExxonMobil Darren Woods kritizoval energetickou politiku Evropské unie. Podle něj zašla až příliš daleko a represivní opatření proti fosilním palivům v Evropě teď velké energetické společnosti nutí, aby přehodnotily své plány a případně investovaly jinde. Woods to řekl na každoroční konferenci CERAWeek, která se v těchto dnech koná v Houstonu.

Reklama

Woods upozornil, že po letech odrazovaní od investic do ropy a plynu EU neměla jinou alternativu, než začít spalovat uhlí, aby vůbec mohla svítit, když na kontinent přestal proudit ruský plyn. Tím, že bude toto odvětví dál trestat opatřeními, která mu škodí, jako je například daň z neočekávaných zisků, věci jenom zhorší.

„To, co jsme viděli v Evropě, by nás mělo probudit,” řekl Woods. Exxon podle něj přehodnotil investiční strategii v Evropě a rozhodl se držet zpátky. Mezitím pokračuje v nových projektech ve Spojených státech, kde nový zákon o snižování inflace IRA nabízí firmám spíš pobídky než represivní opatření.

Zelené sny střídá uhelná realita. Pálí se víc než před covidem Money Globální kapacita uhelných elektráren se loni zvýšila téměř o jedno procento na 2100 gigawattů (GW). Přispělo k tomu zvýšení poptávky po elektřině po oživení z pandemie nemoci covid-19, vyplývá ze zprávy, kterou zveřejnila americká ekologická skupina Global Energy Monitor (GEM). ČTK Přečíst článek

V Evropě bič, v USA cukr

Woods není jediný, kdo upozornil na rozdíly v přístupu vlád v EU a v USA. Na CERAWeeku se opakovaně objevuje metafora „amerického cukru a evropského biče”. U manažerů amerických ropných firem je teď patrný zájem pustit se do nových projektů, a není to jen díky podpoře, kterou představuje zákon IRA. Svůj podíl na tom pravděpodobně mají i rekordní zisky a 128 miliard dolarů (2,9 bilionu korun), které už za poslední rok energetické firmy vyplatily akcionářům. CERAWeek je největší setkání představitelů energetického průmyslu na světě.

V Houstonu je také cítit obrat v debatě o klimatu. Módním slovem pro ředitele firem při popisu transformace energetiky je nyní „rovnováha”, protože mezi hlavní témata se vedle udržitelnosti dostala také slova „dostupnost” a „bezpečnost”. Názor, že bude těžké skoncovat s fosilními palivy, posiluje i nedávná změna postoje u britských firem BP a Shell, které se rozhodly zvýšit investice do ropy a zemního plynu.

Reklama

Přes všechnu kritiku, která se na ExxonMobil snáší, včetně kritiky vlastních akcionářů, Woods trvá na tom, že jeho rozhodnutí neustoupit od ropy a plynu bylo správné. A zdá se, že s ním souhlasí také investoři, uvedla agentura Bloomberg. Akcie Exxonu totiž od pandemie vzrostly o více než 130 procent, což je téměř dvojnásobek růstu akcií nejbližšího konkurenta Chevron.

Lubomír Lízal: Chvála uhlí. Emise jdou stranou, hlavní je energetická bezpečnost Názory Gazprom zastavil dodávky plynu do Polska a Bulharska. Zavřený ruský plynový kohoutek v příští zimě je pro nás ten nejhorší scénář. Paradoxně jsme v nedávné době – kvůli klimatické politice – ekonomicky systematicky motivovali městské domácnosti k přechodu na plyn. Tím ovšem nemyslím kotlíkové dotace pro rodinné domy, ale situaci v centrálním zásobování teplem (CZT). Lubomír Lízal Přečíst článek

Sečteno a podtrženo. Ropný gigant Shell má nejvyšší zisky za 115 let Zprávy z firem Ropný a plynárenský gigant Shell vykázal rekordní roční zisky poté, co loni vzrostly ceny energií po ruské invazi na Ukrajinu. Společnost za rok 2022 oznámila upravený zisk ve výši 39,9 miliardy dolarů (asi 862 miliard korunr), což je nejvíce ve své 115leté historii, uvádí BBC. obi Přečíst článek