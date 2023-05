O těžbě lithia z Cínovce rozhodne ČEZ ještě letos

Společnost ČEZ chce letos rozhodnout o těžbě lithia na Cínovci v Krušných horách. Uvedla to mluvčí společnosti Soňa Holingerová. Surovina se využívá mimo jiné při výrobě baterií do elektroaut. Továrnu na baterie zamýšlí ČEZ postavit na místě bývalé hnědouhelné elektrárny v Prunéřově na Chomutovsku. ČEZ nyní oficiálně odstoupil od toho, že by na gigafactory čerpal peníze z fondu spravedlivé transformace. Řekla to krajská radní Iva Dvořáková (ODS).

Reklama

„Lokalitu ani projekt gigafactory neopouštíme, jen budeme hledat jiné finanční zdroje. Ale časově urgentnější je nyní projekt těžby lithia,“ uvedla Holingerová. „Projekt pokračuje dle plánu a letos chceme rozhodnout. Rozhodnutí bude předcházet dokončení finální studie proveditelnosti, na které se pracuje, a příprava financování projektu,“ dodala. Na transformaci Ústeckého kraje je vyhrazená částka v přepočtu zhruba 15 miliard korun. Peníze mají pomoci modernizovat tři kraje, kde se v minulosti těžilo uhlí.

V České republice jsou podle odhadů asi tři procenta světových zdrojů lithia, naprostá většina na Cínovci a malé množství ve Slavkovském lese. Ústecký kraj vnímá těžbu a zpracování lithia ve spojení s vybudováním továrny na výrobu baterií do elektromobilů jako příležitost pro modernizaci průmyslové výroby v regionu.

Od rudy až k baterii? To už neplatí

„My jsme projekt těžby podporovali zejména proto, že jsme si slibovali, že těžba bude mít přínos pro náš region. Kouzlo projektu bylo, že se jednalo o uzavřený cyklus od těžby po zpracování až ke konečnému produktu, což je baterie,“ uvedl krajský radní Michal Kučera (Spojenci pro kraj), který je zároveň poslancem (TOP 09). „Jsme bohužel svědkem toho, že se salámovou metodou projekt mění,“ uvedl. O stavbě továrny Volkswagenu na výrobu baterií do elektroaut firmy se loni začalo mluvit v souvislosti s letištěm Líně u Plzně.

Stanislav Šulc: Volkswagen zahájil ústup z Česka. Nemáme mu co nabídnout Názory Po roce handrkování o možném vystavění obří fabriky na baterie do elektrovozů na Plzeňsku řekl Volkswagen definitivní „V tuto chvíli ani náhodou“. Podle Financial Times se totiž německá firma rozhodla namísto střední Evropy investovat v USA. Pro český průmysl to je obří rána, která může v příštích letech způsobit obří rozpočtové ztráty. Stanislav Šulc Přečíst článek

Hlubinnou těžbu na Cínovci připravuje společnost Geomet, většinově vlastněná Severočeskými doly. Ředitel Ivo Pěgřímek minulý týden představil krajským zastupitelům návrh na doplnění zásad aktualizace územního rozvoje. Dokument vymezí území, kam budou těžaři ukládat nevyužitou horninu. Počítá se s tím, že to bude v lomu Tušimice na Chomutovsku.

„Zbývající část nemagnetické frakce bude využita pro zakládání vytěžených prostor v rámci rekultivace dolu Tušimice a hrubozrnná frakce bude obchodována k dalšímu využití,“ uvedl Pěgřímek. Na stejné místo se ukládá skrývka z dolů. Jako pozitiva těžby lithia pro Ústecký kraj Pěgřímek označil úhradu z dobývacího nerostu, dary obcím, kde se těží, či zaměstnanost. Podle něj záměr těžby lithia a gigafactory jsou dva samostatné projekty.

Tykačova firma koupila práva na těžbu dvou miliard tun uhlí ve Spojených státech Leaders Česká skupina Sev.en Global Investments, která patří do skupiny Sev.en finančníka Pavla Tykače, koupila těžební práva k více než dvěma miliardám tun uhlí ve Spojených státech. Náklady na nákup práv neuvedla. Kromě toho skupina chystá i další investice v zahraničí. ČTK Přečíst článek

Volkswagen postaví gigafactory na baterie v Kanadě. O továrně v Česku se rozhodne třeba až za dva roky Zprávy z firem Německá automobilová skupina Volkswagen postaví svou první továrnu na baterie pro elektromobily v Severní Americe v kanadské provincii Ontario. Firma to uvedla ve svém dnešním sdělení. Bude tak míst přístup k dotacím vlády Spojených států, které vyžadují, aby se baterie do elektromobilů vyráběly ze severoamerických materiálů. S rozhodnutím o umístění nové továrny na baterie v Evropě firma zatím nespěchá, řekl podle agentury DPA člen představenstva Thomas Schmall. Jedním z kandidátů na výstavbu nové gigafactory je i Česká republika. ČTK Přečíst článek