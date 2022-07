Kdo dojede na krizi? Hlavně malé prodejny na venkově

Blížící se recese nejspíš zadělá na řadu problémů zejména v menších obcích. Hrozí, že zde masivně zavřou malé prodejny, jejichž provozovatelé nedokážou čelit růstu nákladů. Pomůže dotace ministerstva průmyslu a obchodu Obchůdek 2021+? Spíš ne, myslí si šéf Asociace českého tradičního obchodu Pavel Březina.

Rostoucí inflace a především drahé energie a tlak na mzdy mohou podle Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) přinést další vlnu zavírání malých prodejen. Týkat se to bude především venkova. Ve městech může být trend i mírně opačný, ale ani tam nelze očekávat výrazné počty nových obchodů, uvedl předseda asociace Pavel Březina.

Z dat společnosti NielsenIQ vyplývá, že letos v lednu meziročně vzrostl počet prodejen s potravinami do 400 metrů čtverečních, a to o 120 na 7059. V lednu roku 2019 jich fungovalo 7111, další dva roky malé koloniály na trhu ubývaly. Počty se týkají tzv. organizovaných prodejen, které jsou součástí nějaké sítě.

Ubývají i vietnamské večerky

NielsenIQ sleduje i vývoj tzv. nezávislých prodejen zahrnující například obchody provozované vietnamskými podnikateli. Těch bylo letos v lednu v provozu 4936, proti prvnímu měsíci předchozího roku o 26 méně. V lednu roku 2019 jich bylo 5063.

„Začátkem tohoto roku se uskutečnila kompletní revize počtu prodejen a absolvovali jsme přechod z odhadovaných dat na skenovaná, počty se proto liší od těch dříve uváděných,“ uvedla za firmu Kristýna Garreisová.

K snížení počtu zavíraných venkovských prodejen přispěl podle Březiny loni zavedený program ministerstva průmyslu a obchodu Obchůdek 2021+. Kraje, s výjimkou Prahy, mohly žádat o podporu pro koloniály v obcích do 1000 obyvatel, respektive do 3000, kdy v jednotlivých částech obce nežije více než 1000 lidí. Dotace na jeden obchod činila maximálně 100 tisíc korun. Úřad uvedl, že program pomohl přibližně 400 prodejnám.

Dotace nové obchody nezajistí

Obchůdek 2021+ bude pokračovat i letos, MPO navíc zvýšilo příspěvek ze 100 tisíc na 130 tisíc korun. Jeden kraj tak bude moci získat čtyři miliony místo dřívějších tří milionů korun. Březina ocenil vyhlášení další výzvy dotačního titulu i zvýšení podpory. Je podle něj ale otázkou, zda to bude za současné situace dostatečná pomoc.

Ačkoliv Březina považuje program Obchůdek 2021+ za prospěšný, vznik nových obchodů s ním nesouvisí. „Tak jako nadnárodní řetězce budují nové obchody, také nezávislý obchod zvyšuje počet prodejen. V praxi nové obchody přibývají především v místech, kde se to vyplatí. To jsou zejména města,“ řekl.

Problémem tak zůstává hlavně venkov, kde podle Březiny v minulých letech zaniklo několik tisíc malých prodejen. Zdůraznil, že obce se velmi snaží obchody zachovat, protože zásadně zvyšují kvalitu života v daném místě. „Reálně je však potřeba počítat s tím, že mnoho obcí už nikdy ´svůj´ obchod mít nebude,“ dodal.

