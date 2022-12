Globalizace skončila, říká analytik Saxo Bank Steen Jakobsen

Hlavní analytik Saxo Bank Steen Jakobsen upozorňuje, že svět míří k větší deglobalizaci. „Stačí se podívat na Čínu a Spojené státy. Tyto země se snaží stát nezávislé na zbytku světa,“ říká. Západ by měl také zapomenout, že obchodováním s nějakou zemí v ní vybuduje demokracii. „Většina zemí na světě je nedemokratických a lidem je to tam jedno,“ říká pro Newstream Jakobsen.

Reklama

Řekl byste, že se trend globalizace obrátil a svět nyní míří opačným směrem?

Rozhodně. Jedním z hlavních témat, které vidíme pro rok 2023, je posun k agendě deglobalizace. Stačí se podívat na dvě největší země světa, Čínu a Spojené státy. Politické vedení obou zemí tlačí, aby se staly nezávislými na zbytku světa.

Také v důsledku války na Ukrajině se politici více zabývají bilaterálními dohodami než multilaterálními. Světová zdravotnická organizace, Světová banka a Mezinárodní měnový fond během pandemie hodně ztratily na důvěryhodnosti. Ukázalo se, že jsou, pokud budu diplomatický, nekompetentní. Drsně řečeno polokorupční ve způsobu, jakým se vším zacházeli.

Zlato za tři tisíce dolarů a 24 kilo masa na hlavu. To jsou šokující předpovědi Saxo Bank pro rok 2023 Money Referendum o znovupřipojení Británie do EU, společná evropská armáda či nařízené vegetariánství. Saxo Bank ve čtvrtek vydala svou pravidelnou sbírku Šokujících předpovědí na rok 2023. Jde o desatero nepravděpodobných, ale ne zcela nemožných událostí, které mají potenciál otřást finančními trhy, ale také politickou scénou. Zdeněk Pečený Přečíst článek

Očekáváte, že se inflace udrží na současné úrovni nebo se jí bude blížit delší dobu?

Reklama

Dlouhodobá míra inflace bude asi dvakrát vyšší než v minulosti. Pokud se podíváme na horizont ne 12 nebo 24 měsíců, ale řekněme pět let, pravděpodobně se dostaneme do prostředí, kde se přirozená inflace pohybuje někde mezi 3,5 až čtyřmi procenty. Dokud nevyřešíme kritický energetický problém, bude s vysokou inflací zápasit ještě za rok. Nemyslím si, že by měla inflace prostor klesat v prostředí relativně uvolněných měnových podmínek a plné zaměstnanosti.

Jedním z důvodů, proč máme tak vysokou inflaci, je skutečnost, že reálná ekonomika je příliš malá a neutáhne to. Vysoká inflace zvýší mezní náklady kapitálu, pozitivním dopadem toho celého tak bude, že budeme více peněz proudit do reálné ekonomiky, která dnes představuje pouze 10 procent aktiv ve světě, zatímco nehmotná aktiva představují 90 procent světové ekonomiky. To je potřeba změnit.

Erdoganův muž financoval terorismus. Obchodoval s ropou z Íránu Politika Turecký podnikatel Sitki Ayan, který má blízko k tureckému prezidentovi Recepu Tayyipovi Erdoganovi, pomáhal několik let Íránu vyhýbat se mezinárodním sankcím. Napsal to server Politico. Podle uzavřených kontraktů Ayanova společnost ASB pomohla Teheránu od roku 2020 prodat ropu za několik miliard dolarů. Prospěch z toho měly například elitní íránské jednotky Kuds. Ve čtvrtek večer Spojené státy uvalily na Ayana a jeho firmy sankce. ČTK Přečíst článek

Jednou z vašich šokujících předpovědí na příští rok je druhé referendum o (ne)brexitu ve Spojeném království. Uvažovala by EU vůbec o opětovném připojení Británie k bloku?

Rozhodně. EU není EU bez Spojeného království a naopak. Očekáváme, že by se Británie připojila k dohodě, kterou uzavřel David Cameron, což je dohoda podobná té, jakou mají Norsko a Švýcarsko. Pravděpodobnost, že se tak stane v příštích dvou letech je 50:50, a v příštích pěti letech je to 80:20 ve prospěch připojení se k dohodě.

Předpovídáte, že mnoho zemí vystoupí z MMF a vytvoří si vlastní pralelní ekonomický systém?

Jsme na konci obchodní strategie, kterou Evropa a Spojené státy prosazovaly. Vždy jsme počítali s premisou, že když obchodujeme s lidmi, získáme jako vedlejší produkt demokracii, otevřené trhy, otevřenou politiku a změnu politických režimů. Dvěma třetinám světa je to ale prostě jedno. Také vidíme, jak se letos vytvářejí nová spojenectví mezi Ruskem, Indií a Čínou a bude tomu tak i nadále.

Vy i já chceme žít v demokracii, ale na světě je více nedemokratických zemí než demokratických. Takže myslet si, že s nimi můžeme obchodovat a nastolit v nich demokratický režim pouhým obchodováním, je nejen naivní, ale oni o to ani nestojí. Chtějí nezávislost a chtějí dosáhnout své vlastní strategické soběstačnosti stejně jako my.

Jedna z věcí, která je nejvíce znepokojuje, je využívání amerického dolaru jako zbraně ze strany Spojených států. 77 procent světových zásob je v americkém dolaru. Proč by to nebylo ve zlatě, proč by to nemohl být koš komodit s největší váhou ropy?

Si Ťin-pching na námluvách v Saúdské Arábii. Vítězství pro Huawei, prohra Západu Leaders Čínské a saúdskoarabské firmy podepsaly 34 dohod o investicích do zelené energie, informačních technologií, cloudových služeb, dopravy a dalších oblastí v hodnotě přes 30 miliard dolarů. ČTK Přečíst článek

Byl německý model evropské ekonomiky opírající se o levné ruské komodity důvodem, proč je Evropa v současné době v takovém chaosu?

Nemyslím si, že za to můžeme zcela vinit Německo. Při zpětném pohledu do roku 2022 bylo Německo postaveno na třech věcech – levné energii z Ruska, exportu do Asie a hlavně do Číny a neplacení vojenské obrany vlastní země, protože bylo zastřešené NATO. Evropa jako celek a nejen Německo se bude muset přizpůsobit novému světu, kde buď vykročíme a staneme se fiskální unií a vlastní vojenskou sílou, nebo se staneme cílem pro zbytek světa. Pokud nemáte kapacity bránit sebe a svou Ústavu, nemáte vlastně nic.