Slevy na ruskou ropu zabraly. Její dovoz do Indie stoupl desetkrát

Dovoz ruské ropy do Indie se loni zdesetinásobil. Uvedl to indický finanční ústav Bank of Baroda, nad kterým má kontrolu stát. Zatímco v roce 2021 zastupovala ruská ropa dvě procenta ročního dovozu ropy do Indie, loni to bylo téměř 20 procent, informovala s odkazem na zprávu indické banky stanice BBC.

Západní země po ruské invazi na Ukrajinu omezují dovoz energií z Ruska. Moskva proto ropu a další suroviny prodává se slevou zemím, jako je Indie nebo Čína.

Indie ušetřila pět miliard dolarů

Indie, která je třetí největší ekonomikou v Asii a zároveň třetím největším dovozcem ropy na světě, loni díky zvýšení dodávek ropy z Ruska ušetřila asi pět miliard dolarů (zhruba 107 miliard korun). To znamená úsporu 89 dolarů na jednu tunu suroviny.

Indie navzdory tlaku ze strany západoevropských zemí a Spojených států odmítla dodržovat západní sankce na ruský dovoz. Dillí také výslovně neodsoudilo ruskou invazi na Ukrajinu. Indie své nákupy ropy obhajuje tím, že jako země závislá na dovozu energií a s miliony lidí žijících v chudobě není schopna platit vyšší ceny.

Od začátku války na Ukrajině dovážela Evropa z Ruska šestkrát více energií než Indie, řekl loni v jednom televizním rozhovoru indický ministr zahraničí Subrahmanjam Džajšankar.

"Evropě se podařilo snížit dovoz a zároveň to učinit způsobem, který je pohodlný," řekl. "Jestliže jde o princip, tak proč Evropa nesnížila (dovoz) hned první den?" dodal.

Export levné ropy bude pokračovat

Vzhledem k tomu, že konec ozbrojeného konfliktu na Ukrajině je v nedohlednu, někteří analytici očekávají, že Rusko bude největším asijským dovozcům energií i nadále nabízet levnou ropu.

"Očekáváme, že odběr ruské ropy zůstane omezen na tyto dvě země (Indii a Čínu), čímž se udrží vysoké slevy," řekla BBC analytička Vandana Hariová ze společnosti Vanda Insights.

