Trump jde po Indii. Kvůli ruské ropě

Spojené státy výrazně zvýší cla na zboží z Indie, oznámil na síti Truth Social americký prezident Donald Trump. Země podle něj nakupuje značné objemy ruské ropy, kterou dál prodává s vysokými zisky na volném trhu, čímž pomáhá financovat válku na Ukrajině. Trump Indii za nákupy ruské ropy už dříve kritizoval a na zboží z této asijské země uvalil 25procentní clo.

„Vůbec se nezajímají o to, kolik lidí na Ukrajině zabíjí ruská válečná mašinerie,“ napsal Trump. „Kvůli tomu výrazně zvýším clo, které platí Indie Spojeným státům,“ dodal.

Prezident ve svém exekutivním příkazu z minulého týdne uvalil na indické zboží 25procentní clo, které má začít platit od čtvrtka tohoto týdne. Podle dvou indických zdrojů agentury Reuters chce Dillí v nákupech ruské ropy navzdory hrozbě vyšších cel pokračovat.

Indie od začátku širší ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 nákupy ruské ropy velmi výrazně zvýšila. Z Ruska nyní pochází více než třetina indického dovozu této suroviny – proti méně než jednomu procentu před válkou na Ukrajině. Indie denně dováží více než dva miliony barelů ropy a je po Číně druhým největším dovozcem ruské ropy. Právě ropa a plyn patří k hlavním vývozním artiklům ruského hospodářství.

