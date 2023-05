Odpoutávání od Ruska. Mero se dohodlo s akcionáři konsorcia TAL na rozšíření ropovodu

Česká společnost Mero se dohodla s akcionáři konsorcia TAL na projektu rozšíření Transalpinského ropovodu (TAL). Projekt by měl být dokončený v roce 2024, dohoda by se měla podepsat ještě v květnu. Po jednání s italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou to oznámil předseda vlády Petr Fiala (ODS).

Úprava ropovodu zajistí podle dřívějšího Fialova vyjádření navýšení dodávek ropy na sedm až osm milionů tun ročně. Náklady na technické úpravy, které toto umožní, se odhadovaly na 1,2 až 1,6 miliardy korun. Projekt je součástí snahy o nezávislost Česka na ruském ropovodu Družba. „Je naprosto zásadní pro energetickou bezpečnost České republiky s cílem zbavit se závislosti na ruských fosilních palivech,” uvedl Fiala.

Ropovod TAL vede z italského Terstu do Německa a Rakouska. ČR je na něj napojená přes produktovod IKL, který začíná v bavorském Vohburgu an der Donau, kde se napojuje na Transalpinský ropovod. Ten je napájen ropou, kterou do přístavu v Terstu přivážejí tankery z celého světa.

Osm rafinérii ve třech zemích EU

Předloni se do Česka dovezlo podle statistiky ministerstva průmyslu 6,8 milionu tun ropy, meziročně o 10,8 procenta více. IKL přepravil 51,2 procenta ropy, zbytek přepravil ropovod Družba.

Mero dříve uvedlo, že produktovod IKL má už teď dostatečnou kapacitu pro úplné zásobení České republiky bez ropovodu Družba, ale na ropovodu TAL zatím dostatečná kapacita pro stoprocentní zásobování země ropou není. Ropovod zásobuje osm rafinérií ve třech zemích Evropské unie, včetně obou rafinérií v Česku.

Podle Fialy má Itálie také jeden z největších evropských trhů se zemním plynem a má zájem se stát středomořským uzlem pro dodávky plynu do Evropy. Pro Česko je to velmi důležité, debata se dnes vedla o konkrétních formách spolupráce, uvedl premiér.

Meloniová prohlásila, že Evropa nesmí být energeticky závislá. Itálie má podle předsedkyně vlády velké projekty pro posílení soběstačnosti v zásobování energiemi.

