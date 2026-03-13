Růst americké ekonomiky na konci roku výrazně zpomalil. HDP ve čtvrtém čtvrtletí stoupl jen nepatrně
Americká ekonomika na konci loňského roku výrazně zpomalila. Podle zpřesněných údajů vládního Úřadu pro ekonomickou analýzu (BEA) vzrostl hrubý domácí produkt (HDP) ve čtvrtém čtvrtletí v přepočtu na celý rok o 0,7 procenta, zatímco předchozí odhad počítal s dvojnásobným tempem. Na slabším výkonu se mimo jiné podepsalo částečné zastavení činnosti federální vlády.
Růst americké ekonomiky ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku zpomalil v celoročním přepočtu na 0,7 procenta z tempa 4,4 procenta ve třetím čtvrtletí. Vyplývá to ze zpřesněné zprávy, kterou zveřejnil vládní Úřad pro ekonomickou analýzu.
Oproti prvnímu odhadu zveřejněnému v únoru je tempo růstu hrubého domácího produktu (HDP) přibližně poloviční. Ekonomové přitom většinou očekávali, že zpřesněná data původní odhad nezmění.
Ekonomiku zasáhl i dlouhý shutdown
Na čtvrté čtvrtletí připadlo také 43 dní částečného zastavení činnosti federální vlády, takzvaného shutdownu. Kvůli sporům o financování v Kongresu fungoval federální aparát v omezeném režimu.
Velvyslanec USA při NATO Matthew Whitaker zkritizoval na X ČR za nedostačující výdaje na obranu, příspěvek sdílela také americká ambasáda v Praze v češtině. Whitaker sdílel článek, v němž se uvádí, že ČR schválila rozpočet na letošní rok, který nedosahuje závazku na obranu v rámci NATO. V této souvislosti velvyslanec uvedl, že všichni spojenci musí nést svůj díl odpovědnosti bez výmluv a výjimek.
Statistici upozornili, že úplné dopady shutdownu na hospodářský výkon nelze přesně vyčíslit. „Jsou zahrnuty v běžných zdrojových datech, z nichž odhady vycházejí, a nelze je samostatně identifikovat,“ uvedli.
Podle odhadu BEA však snížení objemu služeb poskytovaných federálními zaměstnanci snížilo růst reálného HDP ve čtvrtém čtvrtletí přibližně o jeden procentní bod.
Za celý rok ekonomika zpomalila
Za celý loňský rok vzrostla americká ekonomika o 2,1 procenta. Oproti předchozímu odhadu statistici celoroční růst snížili o 0,1 procentního bodu.
Tempo růstu tak zpomalilo z 2,8 procenta v roce 2024. K hospodářskému růstu přispěly především výdaje spotřebitelů a podnikové investice.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.