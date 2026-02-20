Americká ekonomika prudce zabrzdila. Růst na konci roku zklamal očekávání
Největší světová ekonomika na konci roku citelně zpomalila. Hrubý domácí produkt Spojených států vzrostl ve čtvrtém čtvrtletí v přepočtu na celý rok jen o 1,4 procenta, výrazně méně než ve třetím kvartálu i pod odhady analytiků. Za slabším výkonem stojí zejména rekordně dlouhé uzavření vládních úřadů a opatrnější spotřebitelé.
Tempo růstu ekonomiky Spojených států ve čtvrtém čtvrtletí výrazně polevilo. Podle prvního odhadu amerického ministerstva obchodu vzrostl hrubý domácí produkt (HDP) v celoročním přepočtu o 1,4 procenta. O čtvrtletí dříve přitom ekonomika rostla tempem 4,4 procenta.
Výsledek je zároveň výrazně slabší, než očekávali analytici oslovení agenturou Reuters. Ti předpokládali zpomalení na tři procenta. Jejich odhady však vznikly ještě před zveřejněním dat, která ukázala výrazné prohloubení obchodního deficitu USA v prosinci.
Jedním z hlavních důvodů slabšího růstu bylo rekordně dlouhé, 43 dní trvající uzavření vládních úřadů. To podle nezávislého Rozpočtového úřadu Kongresu (CBO) ubralo ekonomice ve čtvrtém čtvrtletí zhruba 1,5 procentního bodu. Omezily se federální služby, klesly vládní nákupy zboží a služeb a některé dávky byly dočasně sníženy. CBO nicméně očekává, že většina ztracené produkce bude v dalších obdobích nahrazena.
Slábla také spotřebitelská aktivita. Výdaje domácností, které jsou hlavním motorem americké ekonomiky, vzrostly jen o 2,2 procenta, zatímco ve třetím čtvrtletí to bylo 3,5 procenta.
Za celý rok 2025 americká ekonomika vzrostla o 2,2 procenta, což je méně než 2,8 procenta v roce 2024. Růst táhly především spotřebitelské výdaje a investice.
Ekonomický vývoj přitom vykazuje několik nezvyklých rysů. Hospodářství dál roste, inflace mírně polevila a nezaměstnanost zůstává nízká. Přesto se nálada Američanů zhoršuje. V lednu klesla spotřebitelská důvěra na nejnižší úroveň od roku 2014. Domácnosti však navzdory pesimističtějšímu hodnocení situace dál utrácejí, čímž podporují ekonomickou aktivitu.
Slabší stránkou loňského vývoje je i trh práce. Podle vládních statistik vzniklo za celý rok méně než 200 tisíc pracovních míst, což představuje nejnižší roční přírůstek od pandemického roku 2020.
Ekonomové nyní očekávají, že letošní vývoj by mohly podpořit daňové škrty a vyšší investice. Otázkou však zůstává, zda půjde o návrat k rychlejšímu tempu růstu, nebo spíše o stabilizaci na umírněnější úrovni.
