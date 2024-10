Ve Fondee zůstaneme, pro naši vizi bude větší kapitál, říká Eva Hlavsová

Manželé Hlavsovi prodali investiční platformu Fondee skupině Direct Pavla Řeháka, který vedla investiční expertka a spolupracovnice newstream.cz Marika Čupa z fin4elle.

Eva Hlavsová v roce 2017 s manželem Janem Hlavsou založili online investiční platformu Fondee. Předtím studovala v Cambridge a pracovala několik let v Londýně, kde se vypracovala až na pozici viceprezidentky oddělení kreditního risku v prestižní Morgan Stanley. „Když jsme se v roce 2017 vraceli z Londýna zpátky do Čech, přemýšleli jsme, co budeme dělat, chtěli jsme využít všechny zkušenosti, které jsme oba v Londýně nabrali. Překvapilo nás, že Češi moc neinvestují a mají peníze většinou na spořicích účtech. Přišlo nám, že je tu obrovský prostor vytvořit jednoduchý digitální produkt, který by se dal srozumitelně vysvětlit a který by přiblížil investování lidem,“ dodává Eva Hlavsová. V rozhovoru s Marikou Čupa dále prozrazuje, jak investují Češi versus Slováci nebo Poláci, jaká je její budoucnost ve Fondee po prodeji skupině Direct nebo jestli už Češi více investují, aby měli peníze na stáří.

V roce 2017 jste se rozhodli vrátit zpátky do Čech, ačkoli jste Vy i Honza pracovali v Londýně v investičním světě. Co byl hlavní důvod pro váš návrat a pro založení vlastního finanční startupu? Chtěli jste mít vlastní firmu nebo přinést do Čech něco nového?

Byla to kombinace více faktorů. Práce v Londýně je super, člověk se hodně učí a pracuje se zajímavými lidmi, ale v určitý moment si říkáte, už jsem se něco naučila, pojďme se zamyslet nad tím, jak to mohu využít dál, jestli chci pokračovat v budování kariéry nebo chci zkusit něco trochu jiného. Také se to potkalo s tím, že se nám narodila dcera. To přirozeně vede k tomu, že člověk začne přemýšlet nad životem, který vede a říkali jsme si, že vychovávat dítě v Londýně možná nebude úplně nejjednodušší.

My jsme vždy hodně přemýšleli nad tím, jak dělat věci lépe, jak je dělat jinak, co by pomohlo jednak společnosti a lidem a jednak by to mohl být dobrý byznysový nápad.

A tohle všechno se potkalo v roce 2017, řekli jsme si, že je čas na změnu, na to začít něco nového. Rozhodli jsme se přestěhovat zpátky do Čech a přemýšleli jsme, co budeme dělat, chtěli jsme využít všechny zkušenosti, které jsme oba v Londýně nabrali. Překvapilo nás, že Češi moc neinvestují a mají peníze většinou na spořicích účtech. Přišlo nám, že je tu obrovský prostor vytvořit jednoduchý digitální produkt, který by se dal srozumitelně vysvětlit a který by přiblížil investování lidem. Odjeli jsme na delší dovolenou na Šumavu, chodili po lese a přemýšleli a vymysleli jsme Fondee.

Fondee je spojené převážně s pasivním investováním do různých ETF (ETF neboli Exchange Traded Funds jsou fondy obchodované na burze, pozn. red.). Když jste v roce 2017 s Fondee začali, ETF ještě zdaleka nebyly tak populární jako jsou nyní. Jaké to bylo dělat osvětu?

My jsme se inspirovali v Anglii, kde jsme sami podobné platformy pro investování využívali. Je pravda, že pojem ETF tady v té době moc známý nebyl, ale tím, že je to cenný papír, který se obchoduje na burze a má nějakou cenu, která se vyvíjí v průběhu dne, tak to byla věc, která byla lidem velmi dobře vysvětlitelná. Většina lidí chápe, co je to akcie, že se někde obchoduje, takže podobným způsobem jsme vysvětlovali, co je to ETF.

V dnešní době už se ETF stalo naprosto běžnou součástí investičního světa v Čechách, investování už není jenom o tom jdu si koupit akcie na pražskou burzu anebo mám podílový fond.

Geograficky jste se rozšířili do více zemí, kromě Česka jste na Slovensku a v Polsku, Všimla jste si nějakých rozdílů mezi tím, jak investují Češi versus Slováci nebo Poláci?

Obecně je tento region charakteristický svojí konzervativností, lidé mají hodně peníze na běžných a spořících účtech, drží hotovost a až tolik neinvestují. Oproti tomu když se podíváme třeba na Anglii nebo na Spojené státy, tam je většina finančního bohatství rodiny zainvestovaná.

V našem regionu většina finančního bohatství zainvestovaná není a leží právě na těch běžných a spořících účtech. Je to asi pozůstatek z doby vkladních knížek, toho, jak jsme byli vychovávaní a jak byli vychovávaní naši rodiče, to se samozřejmě předává z generace na generaci. Ale vidíme, že mladší generace už investuje mnohem více, více nad tím přemýšlí, zajímají se a více investování považují za součást běžného života. Takže spíše než rozdíly v rámci regionů, kde mi přijde, že je to stejné, tak pozorujeme rozdíly napříč generacemi.

Co jste chtěli docílit?

Naším cílem vždycky bylo zpřístupnit investování úplně běžnému člověku, chtěli jsme dostat investování do všech věkových kategorií, do všech regionů, prostě abychom byli synonymem jednoduchého investování. Taková zlatá střední cesta mezi tím, když si chci hrát s akciemi nebo investovat do krypta a na druhé straně když mám peníze jenom na spořícím účtu.

A právě za tímto účelem jsme hledali i partnera, který nám pomůže tuto vizi naplnit. V posledních měsících probíhala jednání, s kým vytvoříme nějakou společnou budoucnost a moc mě těší, že se nám podařilo podepsat dohodu se skupinou Direct Pavla Řeháka, která nás bude stoprocentně vlastnit. Já a Honza budeme ve Fondee pracovat dál, celý tým pokračuje. Jen využijeme kapitálovou sílu skupiny Direct k tomu, aby se nám podařilo tuto naši vizi naplnit, na což se hrozně těším.

Ve Fondee aktivně říkáte lidem, že moc nemohou spoléhat na státní důchody, měli jste i reklamní kampaň „Víly, duchové a státní důchody, na pohádky už jsme staří“. Vnímáte, že Češi už toto začali brát vážně a začínají investovat s tím, že budou potřebovat peníze ve stáří? Nebo je ještě spousta lidí, kteří si říkají, ono to nějak dopadne?

Když jsme si dělali na toto téma průzkumy, tak jsme zjistili, že na státní důchod nevěří naprostá většina lidí. Zároveň, když se lidí zeptáme, jakým způsobem se na důchod připravují, tak řada lidí volí produkty, které na to nejsou úplně vhodné.

Často, když mají třeba penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření, tak ho mají nastavené tak konzervativním způsobem, že nemůžou dlouhodobě ani porazit inflaci a něco na tom rozumně vydělat.

Takže já jsem hrozně ráda, že jsme od začátku letošního roku mohli být svědky spuštění DIPu, dlouhodobého investičního produktu. Ten nabízíme i v rámci Fondee a jsem ráda, že lidé do toho začínají investovat, vidíme, že zaměstnavatelé do toho přispívají. Myslím si, že je nejvyšší čas. Mám ale pocit, že lidé, kterým je v dnešní době třeba padesát, tak si říkají, že mají důchod za chvilku a že už nemá smysl pouštět se do investování. Ale naopak, i jejich investiční horizont je pořád dlouhý, řekněme 15, 20 let. Ono to není tak, že ve chvíli, kdy jdu do důchodu, tak si vezmu všechny peníze a budu je následujících dvacet let spotřebovávat. Vždy je lepší nechat část peněz ještě pracovat a teprve průběžně si peníze vybírat. To si myslím, že je věc, které si lidé ještě nejsou moc vědomi.

Ale přijde mi skvělé, že když se třeba podíváme na mladší generaci, tak ta to bere mnohem zodpovědněji, už pochopili, že žádné státní důchody mít nebudou. A když jsme třeba dělali průzkum mezi lidmi od 16 do 25 let, tak ti uvádí, že chtějí investovat kvůli tomu, aby se zajistili proti inflaci a aby se zabezpečili na důchod. To jsou dvě hlavní motivace, proč investují.

