Zázrak na pultech. Před měsícem kupovali Britové zeleninu na příděl, teď ji mají mnohem levnější než Češi

Velká Británie zažehnala zeleninovou krizi. Ještě před pár týdny tam některé řetězce prodávaly okurky a rajčata na příděl, dovoz vázl. Nyní je všeho dost a díky velké konkurenci obchodníků musí řetězce držet ceny nízko. Tak nízko, že Češi mohou Britům tiše závidět.

Když se před měsícem na britských ostrovech nedal sehnat salát či okurka ani za celou měsíční výplatu, psala o tom média po celém světě. To, že se britským obchodům už podařilo výpadek dodávek ovoce a zeleniny překonat, dokonce rychleji než doufali samotní obchodníci i politici, už zůstalo stanou zájmu evropských médií. Koncem února ostrovní farmáři varovali, že nedostatek zeleniny by v tamních obchodech mohl trvat až do května. Je březen a regály tamních obchodů už překypují ovocem i zeleninou.

Co ale překvapí českého návštěvníka, jsou téměř „snově“ nízké ceny. V řadě případů takřka poloviční oproti těm v Česku. Brokolice za 86 pencí (v přepočtu 23 korun), v Česku aktuálně stojí kolem 40 korun. Okurka přijde na 79 pencí (21 korun) namísto 35 korun. Ty nejdražší, žluté papriky stojí 3,80 libry, tedy asi 100 korun, za kilo. A aby toho nebylo málo, za šest vajec z volného chodu v britském řetězci M&S zaplatíte jednu libru, tedy necelých 27 korun. V Česku je to dvojnásobně víc.

Za kolik nakupují zeleninu Britové? Podívejte se:

Bez slev, ale levněji

Jak je to možné? Inu, konkurence. „Příčin je vícero. Klíčová je ale příliš nízká konkurence mezi obchodníky, kteří si mezi sebou rozdělili český trh. Ti nyní neúměrným způsobem navyšují ceny a doufají, že zákazníci ze zvyku u nich opět nakoupí,“ říká hlavní ekonom společnosti BH Securities Štěpán Křeček.

Právě proto jsou podle Křečka ceny zeleniny a ovoce v Česku vyšší než v řadě jiných evropských zemích. V regálech britských obchodů se už kromě produkce ze severu Afriky či jihu Evropy dají také nalézt plody práce ostrovních farmářů, třeba okurky z hrabství Kent. Českým pěstitelům se ale ještě neurodilo. Lokální produkce stlačí ceny až později.

A pak tu máme cenové kolotoče českých supermarketů v podobě speciálních každotýdenních slevových akcí. To v Británii prakticky neexistuje. Britové jsou uvyklí na stálé ceny, kultura slevových letáků na ostrovech neexistuje. Zákazníci se pak v cenách lépe orientují a nemůže se stát to, co českým zákazníkům: že jim obchodníci mohou nabídnout prakticky jakoukoliv cenu a oni ji přesto zaplatí.

