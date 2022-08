Britská ekonomika se kvůli covidu propadla nejvíce za tři století

Britská ekonomika v roce 2020, kdy se potýkala s hlavním náporem pandemie nemoci COVID-19, zaznamenala největší pokles za posledních více než 300 let a také větší pokles než kterákoliv jiná velká ekonomika. Podle aktualizovaných oficiálních údajů statistického úřadu se hrubý domácí produkt (HDP) snížil o 11 procent místo doposud uváděných 9,3 procenta. Údaje, které uchovává britská centrální banka, ukazují, že pokles byl nejvyšší od roku 1709.

Před revizí byl pokles nejvyšší od doby těsně po první světové válce. Statistický úřad pravidelně aktualizuje údaje o HDP podle toho, jak má k dispozici další data.

Již před aktuální revizí byl propad Británie nejvyšší ze skupiny sedmi předních ekonomik světa G7. Nyní je pokles vyšší i než ve Španělsku, kde se HDP snížil o 10,8 procenta. Statistický úřad však varoval před přímým srovnáváním s ostatními zeměmi, protože většina z nich, s výjimkou USA, dosud neuskutečnila tak hlubokou revizi, jako Británie.

Na vině je zdravotnictví a maloobchod

Revizi směrem dolů způsobily nižší příspěvky ze zdravotnictví a maloobchodu, než se dříve předpokládalo. „Zdravotnictví se potýkalo s vyššími náklady, než jsme původně odhadovali, což znamená, že celkový příspěvek k ekonomice byl nižší," uvedl statistik Craig McLaren.Vyšším nákladům čelil také maloobchod, což rovněž způsobilo k revizi příspěvku tohoto odvětví směrem dolů. Produkce továren byla naopak upravena směrem nahoru díky nižším nákladům na suroviny.

V loňském roce se britská ekonomika prudce odrazila ode dna a v listopadu 2021 se vrátila zpět na úroveň před pandemií. Kvůli rychle rostoucí inflaci však centrální banka očekává, že ekonomika ještě letos sklouzne zpět do recese.

Statistický úřad zveřejní 30. září aktualizované údaje o růstu v roce 2021 a v první polovině roku 2022, napsala agentura Reuters.

