Horší než v Česku. Britský zdravotní systém kolabuje, chybí doktoři i sestry

V britském zdravotním systému v současnosti chybí 12 tisíc lékařů a 50 tisíc zdravotních sester. Podle odborníků přitom vláda nemá jasný plán, jak situaci řešit.

Britský státní zdravotnický systém NHS čelí největší personální krizi v historii, která už ohrožuje také pacienty. Vyplývá to ze zprávy parlamentního výboru pro zdravotnictví a sociální péči, o které informovala televize Sky News. Podle britských poslanců v nemocnicích chybí 12 tisíc lékařů a více než 50 tisíc zdravotních sester a porodních asistentek a vláda nemá „žádný věrohodný plán“, jak situaci zlepšit.

Zákonodárci v dokumentu upozorňují, že porodní služby jsou pod neudržitelným tlakem, jen za poslední rok skončilo 552 porodních asistentek. Praktických lékařů, kteří pracují na plný úvazek, je o 700 méně než před třemi lety.

Největší problém: zdravotní sestry

Podle prognóz bude třeba, aby vláda do začátku příštího desetiletí vytvořila dalších 475 tisíc pracovních míst ve zdravotnictví. Zapotřebí je také 490 tisíc pracovních míst v sociální péči.

„Tváří v tvář této situaci vláda projevuje výraznou neochotu rozhodně jednat,“ uvádějí poslanci ve zprávě. Kabinet premiéra Borise Johnsona podle nich dosáhl určitého pokroku ve snaze přijmout více zdravotních sester. Zřejmě ale nesplní svůj cíl přijmout dalších 6000 praktických lékařů.

„Přetrvávající nedostatek personálu v NHS nyní představuje vážné riziko pro bezpečnost personálu a pacientů, a to jak v oblasti běžné, tak i akutní péče,“ píší poslanci ve zprávě. Zdravotní péče je podle nich v důsledku personální krize nákladnější, protože pacientům se léčba dostane později, když už jsou jejich onemocnění rozvinutější a závažnější.

Vlna depresí mezi zdravotníky

NHS také podle zprávy přichází o „miliony“ odpracovaných dnů kvůli nemocem zaměstnanců, kteří trpí úzkostmi, stresem a depresemi.

„Výsledkem je, že mnoho vyčerpaných zaměstnanců zvažuje odchod; pokud tak učiní, tlak na jejich kolegy se ještě zvýší,“ uvádí zpráva. Podle dokumentu nefungují základní věci, jako je přístup k teplému jídlu a pití v práci či flexibilní pracovní doba.

Podle poslanců je také třeba zlepšit například odměňování pracovníků v sociální péči, aby se zabránilo odchodu dalších lidí. Předseda výboru pro zdravotnictví a sociální péči a konzervativní poslanec Jeremy Hunt uvedl, že země čelí „největší krizi pracovních sil v historii NHS a sociální péče“.

Mluvčí ministerstva zdravotnictví a sociální péče tvrdí, že zaměstnanců přibývá, a to „o více než 4000 lékařů a 9600 sester oproti loňskému roku“. V prohlášení dále napsal, že pro porodnické služby je připraven nábor za 95 milionů liber (přes 2,7 miliardy korun) a 500 milionů liber je vyčleněno na rozvoj sociálních pracovníků, „mimo jiné prostřednictvím vzdělávacích příležitostí a nových kariérních cest“.

