Čechy láká investování jako hra čím dál víc. Investiční crowdfunding raketově roste a nabízí zhodnocení i 12 procent

Investování do ikonických akcií typu Apple nebo do podílových fondů podle ESG principů není už nic nového. To, že se ale dá investovat do konkrétních podniků i přímo u nás a s průměrným 12procentním zhodnocením, až tak známé ještě stále není. Přes takzvaný investiční crowdfunding, můžete i jen s tisícikorunou podpořit značky jako je Remoska, revitalizovaný Znojemský městský pivovar nebo třeba továrna na matrace a přikrývky PiCaSo z Mikulova či rodinná firma na světelnou výzdobu Decoled.

Podle posledních čísel jedné z největších tuzemských crowdfundingových platforem, Fingood, je zřejmé, že Čechy tohle investování baví čím dál víc. Vysoké zhodnocení, nyní už dokonce překonávající inflaci, a prvky gamifikace v tom nepochybně hrají zásadní roli. Počet takovýchto investorů se jen za 1.čtvrtletí zvětšil oproti roku 2021 čtyřikrát a objem investovaných peněz 303 milionů korun byl v prvním kvartále meziročně o 148 procent vyšší oproti roku 2022.

Být na pár měsíců či let továrníkem nebo pivovarníkem není tedy až tak nemožné, jak by se mohlo zdát. Už i v Česku totiž působí investiční platformy, které malým a středním firmám pomáhají získávat finance na jejich rozvoj přes investice od menších i větších soukromých investorů. Téhle verzi „finanční podpory“ se říká skupinové financování neboli investiční crowdfunding. Na rozdíl od realitního crowdfundingu ale tato forma nabízí podstatně větší šíři diverzifikace investovaných prostředků.

Továrníkem už za tisícovku

Vedle investic do developerských a realitních projektů, umožňuje investiční crowdfunding i investice přímo do rozvoje výrobních firem v různých odlišných segmentech. Dříve to bylo doménou jen specializovaných investičních příležitostí jako je fond kvalifikovaných investorů, kde bylo třeba mít minimálně milionový kapitál a investorské zkušenosti. Drobní investoři tak neměli vůbec šanci své prostředky tímto způsobem pravidelně zhodnocovat. Tuhle možnost už několik let zcela zásadně mění ale zmiňovaný investiční crowdfunding. S ním se můžete „stát“ mini továrníkem či mini pivovarníkem už od jedné tisícikoruny. Průměrné roční zhodnocení nad 12 procent přitom není letos už výjimkou.

Roste zájem i mezi firmami

„Malé a střední firmy mají v poslední době výrazně ztížený přístup k financování. Úrokové sazby firemních úvěrů jsou na 20letých maximech, za dva roky zdražily zhruba čtyřnásobně. Banky navíc výrazně zvýšily požadavky na zajištění, celý proces je zdlouhavý a administrativně náročný. Proto firmy hledají alternativní možnosti, crowdfunding je jednou z nejoblíbenějších,“ vysvětluje Jan Horák, výkonný ředitel investiční platformy Fingood, přes kterou investoři už podpořili více jak 200 firem s celkovým objemem investic přes 1,5 miliardy korun.

Platforma přitom podle Horáka počítá s tím, že jejím prostřednictvím letos investoři zainvestují zhruba 1,8 miliardy korun, tedy zhruba třikrát více než vloni. Vedle zajišťování fungování platformy pro stále větší množství zájemců se chce společnost tak letos zaměřit i na technologické novinky a připravovat se na expanzi do zahraničí. Konkurence se ale rozhodně v tuto chvíli neobává. „Největší naše konkurence v Česku jsou strach a peníze ležící ladem na spořicích účtech a na stavební spoření,“ konstatuje Jan Horák.

Jak tedy investiční crowdfunding funguje?

V praxi to vypadá docela jednoduše. Během pár kliků, co si vyplníte základní údaje a odešlete fotografie občanského průkazu, můžete téměř ihned investovat. Vybraná platforma si vás musí jen prověřit, aby vám povolila založit si u ní účet a pak už je třeba si jen ze svého zaregistrovaného bankovního účtu poslat peníze do takzvané peněženky na dané platformě. Po prostudování aktuálně nabízených projektů už je možné rovnou investovat. Platforma pak čeká, zda se na daný projekt investoři složí a zafinancuje se. Pokud se tak stane, připraví pro vás ve vašem profilu dokumentaci k projektu a nastaví harmonogram splácení úroků a jistiny. V případě, že se projekt nezafinancuje, se vám zarezervované peníze vrátí zpět do peněženky a můžete je investovat do jiného projektu.

Obezřetnost je u investování na místě vždy

Místo toho, abyste si nechávali úspory požírat inflací, se tak nabízí tato varianta zhodnocování téměř jako ideální řešení. Samozřejmě že ale jako každý druh investice i tato obnáší své riziko a to nemalé, což je třeba mít v patrnosti a rozhodně neinvestovat tímto způsobem všechny své úspory. Na rozdíl od peněz v bance se na tyto totiž nevztahuje garance pojištění vkladů. A v případě, že firma, do které jste investovali, má z jakýchkoliv důvodů potíže se splácením, je třeba počítat s tím, že se výplata úroků či jistiny může protáhnout a při nejhorším scénáři můžete o své peníze i přijít. Solidní crowdfundingové platformy se ale snaží rizika minimalizovat už tím, že projekty dopředu prověří jejich risk manažeři a že s podniky detailně probírají i způsob zajištění investice.

Platformu, přes kterou se rozhodnete takto investovat, se tedy vyplatí důkladně prověřit. Určitou pomocí a vodítkem bude do budoucnosti pro investory crowdfundingová licence od České národní banky. Podle evropské legislativy ji bude muset mít od listopadu každá platforma, která bude chtít crowdfunding u nás realizovat.

