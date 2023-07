O tisícovku nepřijdete. Buřinka klientům zdvojnásobí přiznanou státní podporu

Nejistota kolem výše státní podpory stavebního spoření v posledních měsících je hlavním důvodem, proč lidé váhají, zda je stavebko i nadále výhodné. Současný návrh úsporného balíčku předpokládá snížení státní podpory na polovinu. Buřinka na tento krok reaguje a přichází se speciální bonusovou akcí – smlouvám sepsaným od 1. srpna 2023 státní podporu zdvojnásobí.

V praxi to bude vypadat tak, že Buřinka připíše bonus ve výši přiznané státní podpory až ve výši 5 x 1 000 korun za roky 2024 až 2028. Stavebko od Buřinky tak přináší zhodnocení až 5,8 procenta ročně. Akce platí do odvolání.

„Chceme podpořit atraktivitu stavebního spoření, proto jsme se rozhodli pro speciální bonusovou akci. Klientům, kteří u nás sepíšou smlouvu od 1. srpna 2023, zdvojnásobíme připsanou státní podporu. Díky tomu dosáhnou na zhodnocení až 5,8 procenta ročně,“ vysvětluje Jiří Neumann, ředitel vkladů a řízení změn ze Stavební spořitelny České spořitelny (Buřinky). Velkou výhodou je jistota úročení po dobu 6 let. Spořicí účet ani termínovaný vklad takovou garanci nenabízí. Vklady na stavebku jsou pojištěny Fondem pojištění vkladů. Za dva roky spoření navíc klienti získají nárok na zvýhodněný úvěr ze stavebního spoření.

Jak bonus získat

Stačí sepsat smlouvu o stavebním spoření v době trvání akce (od 1. 8. 2023 do odvolání). Za rok 2023 zůstává státní podpora až 2 000 korun. Za rok 2024 a další bude mít klient možnost získat v případě schválení změn státní podporu maximálně 1 000 korun. K tomu získá od Buřinky každoročně za roky 2024–2028 (včetně) bonus ve výši přiznané státní podpory. Tím se klient vyhne snížení výnosů ze stavebního spoření. Bonus bude na účet klienta připsán ve stejném termínu, jako bude připsána státní podpora.

Pro získání bonusu musí dojít v důsledku novely zákona o stavebním spoření ke snížení výše maximální státní podpory ze 2 000 korun na 1 000 korun ročně. Dále je nutné dodržet stejné podmínky jako pro výplatu státní podpory – po dobu šesti let od uzavření smlouvy se s uspořenou částkou nesmí nijak nakládat.

Bonusovou akci je možné kombinovat s dalšími akcemi od Buřinky, avšak se nevztahuje na smlouvy o stavebním spoření s poskytnutým překlenovacím úvěrem. Bonusová akce platí od 1. srpna 2023 až do odvolání či změny jejích podmínek. Novou smlouvu lze uzavřít online na webu Buřinky nebo v internetovém bankovnictví George, případně na kterékoli pobočce České spořitelny či u některého z externích partnerů Buřinky.

