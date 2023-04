Průměrný český investor do fondů vydělal za první kvartál 2,9 procenta

Průměrný český investor do podílových fondů od začátku roku do konce března vydělal 2,9 procenta. Za poslední tři roky zhodnotily investice majetek o pět procent, a to navzdory propadům většiny investičních nástrojů v loňském roce. Vyplývá to z Indexu českého investora (CII750) společnosti Fincentrum & Swiss Life Select. Index sleduje výkonnost 750 investičních fondů působících na českém kapitálovém trhu.

Reklama

„V lednu se fondům zadařilo, když zaznamenaly výkonnost 3,84 procenta. V únoru část svých výnosů odepsaly, když klesly o 1,23 procenta. Za březen se fondy udržely na víceméně stejných úrovních, když lehce zhodnotily o 0,3 procenta,“ uvedl hlavní analytik Fincentrum & Swiss Life Select Richard Bechník.

V korunovém vyjádření vyrostly akciové fondy podle indexu za uplynulé tři měsíce o 4,7 procenta. Dluhopisové fondy vedle toho posílily o 1,64 procenta.

Lednové vzepětí nevydrželo

„Lednový pozitivní efekt, který trhům přinesly dobré zprávy ohledně lepšího než očekávaného vývoje ekonomiky a energií, následně částečně vyprchal. Celý únor až do poloviny března zavládla skepse kvůli vysoké spotřebitelské inflaci a nejistotě v bankovním sektoru. Druhá polovina března přinesla odraz s následným dynamickým růstem,“ řekl Bechník.

Stále více tuzemských drobných investorů kupuje akcie na pražském parketu Trhy Podíl českých drobných investorů držících tuzemské akcie se meziročně zvýšil o devět procentních bodů na 35 procent, což je v rozporu s celosvětovým trendem. Jejich důvěra stoupla na nejvyšší úroveň od čtvrtého čtvrtletí 2021. Vyplývá to z průzkumu obchodní a investiční platformy eToro mezi 10 tisíci retailovými investory ve 13 zemích, z toho 500 v ČR. ČTK Přečíst článek

Daný vývoj se podle něj promítá i v letošním bilancování úspěšnosti jednotlivých podílových fondů. Nejhorší výkonnost zaznamenaly fondy zaměřené na finanční služby, stejně tak ale propadly fondy orientované na sektor zdravotnictví či indické akcie. Naopak první kvartál byl velice příznivý pro sektory růstových akcií.

Značné výkonnostní rozdíly přinesly i pohyby na devizových trzích. Například fondy amerických akcií zajištěné do české koruny proti stejným fondům v americkém dolaru nabídly lepší výkonnost, která mnohdy převýšila pět procent, doplnil Bechník.

Majetek, který mají Češi uložený v podílových fondech, za loňský rok podle Asociace pro kapitálový trh vzrostl o 44 miliard na 751,5 miliardy korun. Nejvíc vzrostl podíl majetku v dluhopisových fondech, snížil se naopak objem majetku v akciových a smíšených fondech.

Češi loni rekordně investovali. Ve fondech mají přes 750 miliard Money Tuzemské domácnosti pokračovaly v investování do fondů i během loňského roku. Růst táhnou fondy pro nejbohatší. pez Přečíst článek

Letos nejde vydělat na ničem. Akciové fondy ztratily devět procent Money Většina podílových fondů letos přes říjnové a listopadové zlepšení výkonnosti stále prodělává. Akciové fondy ztratily do konce listopadu téměř devět procent procent, dluhopisové fondy více než procento a smíšené fondy skoro šest procent. Vyplývá to z Partners indexu podílových fondů za listopad. ČTK Přečíst článek