Češi loni rekordně investovali. Ve fondech mají přes 750 miliard

Tuzemské domácnosti pokračovaly v investování do fondů i během loňského roku. Růst táhnou fondy pro nejbohatší.

Reklama

Celkový objem investic v Česku na konci roku 2022 dosáhl více než 1,91 bilionu korun, uvedla Asociace pro kapitálové trhy (AKAT) ve své výroční zprávě. Objem aktiv ve fondech kolektivního investování dosáhl 751,55 miliardy. Loni ve fondech kolektivního investování přibylo 44 miliard korun, což představuje šestiprocentní nárůst.

Trojnásobek za 10 let

Za posledních deset let se objem majetku v těchto fondech ztrojnásobil. To svědčí o rostoucím zájmu tuzemských domácností investovat na finančních trzích. „Nejvíce nových investic plyne do fondů dluhopisových a peněžního trhu. Naopak úbytek zaznamenaly strukturované a smíšené fondy,“ upřesňuje Jana Brodani, výkonná ředitelka AKAT.

Michal Semotan: ČEZ dál držím. Ztratil jsem iluze o lidech, kteří o něm budou rozhodovat Trhy Trhy v posledním měsíci zažívají nevídaně turbulentní situaci. Podepisuje se na tom pokračující válka na Ukrajině, s ní související energetická krize v Evropě, přetrvávající inflace, ale také postpandemické oživení. Portfolio manažer J&T Banky Michal Semotan uvedl, že pro fond J&T Opportunity byl leden jedním z historicky nejúspěšnějších měsíců v historii. Přesto řadu pozic zároveň uzavřel a raději vyčkává s cashem. „Je doba na aktivní správu portfolia, nikoli pasivní,“ vysvětluje Michal Semotan v rozhovoru pro newstream.cz, v němž se hodně věnuje také aktuální situaci v ČEZ. Stanislav Šulc Přečíst článek

Největší procentuální přírůstek nových investic vloni zaznamenaly fondy určené pro ty nejmajetnější. Meziročně ve fondech kvalifikovaných investorů, kde je minimální výše investice 100 tisíc eur, nabobtnaly o 36 procent na 351 miliard korun.

Opěvované dluhopisy

V loňském roce se příliš nedařilo akciovým trhům, o něco lépe na tom díky růstu úrokových sazeb byly vládní dluhopisy. „Rok 2022 byl obdobím, kdy většina tříd aktiv poklesla a kdy perfektně nezafungovala diverzifikace. I tak domácnosti velmi správně pokračovaly v investicích a díky tomu částečně mírnily pokles reálné kupní síly úspor vlivem inflace. Díky růstu úrokových sazeb se konečně i konzervativní investoři dostali do komfortní pozice s výnosy do splatnosti kolem šesti procent,“ říká Martin Řezáč, předseda AKAT.

Reklama

„Podobnou situaci jsme zde neměli několik let. I proto očekáváme, že tento faktor bude dále podporovat příliv nových prostředků do podílových fondů,“ uzavřel Řezáč.

Zdeněk Pečený: Málokterý manažer fondu porazí trh Trhy Aktivní správa investičních portfolií má za cíl vydělat více, než je průměr trhu. Realita je však taková, že se to ve většině případů nedaří. 9 z 10 investičních manažerů v posledních deseti letech nevydělal více než celý americký akciový trh. Zdeněk Pečený Přečíst článek

Investiční masakr portfolií. Vydělat letos nejde na ničem Money Čestnou výjimku tvoří dolar, na jehož růstu mohli investoři vydělat téměř 20 procent. Kolísavě se dařilo také komoditám. Jinak tradiční investiční nástroje letos selhávají a prvních devět měsíců roku představovalo čtvrtý nejhorší vstup do roku za sto let, uvedli správci majetku na konferenci Investiční výhledy. Stanislav Šulc Přečíst článek