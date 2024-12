Podílové fondy zvyšují své letošní zisky

Akciové fondy od začátku roku do konce listopadu vynesly 17,3 procenta, dluhopisové fondy 4,1 procenta a smíšené fondy 9,3 procenta. Vyplývá to z Partners indexu podílových fondů. Fondy byly převážně v plusu i za celý rok 2023.

Index akciových fondů stoupl v listopadu o 4,1 procenta. Dařilo se i dluhopisovým fondům, jejichž index se zvýšil o 0,8 procenta. Smíšené fondy reagovaly na vzestup akcií i dluhopisů a získaly 1,8 procenta.

„Listopad byl měsícem, kde investoři sledovali jednu jedinou událost, kdo bude novým prezidentem USA. Volby nakonec vyhrál Donald Trump a jeho plán je jasný, preferovat americkou ekonomiku. To vedlo k obrovskému přesunu investorů do USA, a tedy k raketovému růstu cen amerických akcií a hodnoty amerického dolaru,“ uvedl analytik Partners Martin Mašát.

Výsledkem byl podle něj enormní zájem o investice v amerických akciích, které měřeno indexem S&P 500 vyskočily za listopad o 5,7 procenta. A protože MSCI index světových akcií vzrostl jen o 4,5 procenta je zřejmě, že neamerické akciové trhy táhly světový index dolů. Evropské akcie v listopadu skončily v negativních číslech, a to s poklesem o 0,5 procenta. Ještě hůře si vedly akciové indexy nerozvinutých zemí v čele s Čínou, dodal Mašát.

Hlavní centrální banky unisono snižují základní sazby, a to včetně České národní banky, připomněl. Nicméně stále podle Mašáta není dobojováno. Z některých centrálních bank zaznívají i varovné hlasy zmiňující pomalejší korekci tzv. jádrové inflace, což může měnové uvolňování na nějakou dobu zpomalit a zhoršit výhled akciových i dluhopisových trhů, podotkl.

Objem majetku, který mají Češi uložený v podílových fondech, v letošním třetím čtvrtletí vzrostl podle údajů Asociace pro kapitálový trh o 82 miliard korun na rekordních 1,146 bilionu korun. „Na tomto růstu se podílelo jak zhodnocení již zainvestovaných peněz, tak i příliv nových investic. Nejpopulárnějšími typy fondů byly i v uplynulém období fondy dluhopisové, akciové, smíšené a nemovitostní," uvedla výkonná ředitelka asociace Jana Brodani.

