Tisícům Číňanů zmizely úspory z bank. Skandál testuje jejich víru v systém

Finanční skandál, při kterém z menších venkovských bank po celé Číně zmizely životní úspory tisícům lidí, vyústil v nebývalou míru protestů. Důvodem je mimo jiné to, že lokální vlády se snaží celou kauzu zamést pod koberec. Poškozeným protestujícím navíc tamní policie vyhrožuje. Skandál by mohl představovat vážnou zkoušku pro vládnoucí komunistickou stranu, která je jinak obyvateli oceňována pro stabilitu a její schopnost kontrolovat jakékoli hrozby, uvedl deník The New York Times.

Příležitost k úsporám ve venkovské bance ve střední Číně vypadala pro Sun Songa, 26letého obchodníka, jako skvělý objev. Byl by propojen s jeho stávajícím účtem u velké renomované státní banky. Venkovská banka také nabízela vysoké úrokové sazby, takže se zdálo být ideálním místem pro zaparkování jeho zhruba 600 tisíc dolarů (asi 14,5 milionu korun) úspor. Pak mu banka letos náhle zmrazila účet a úředníci uvedli, že vyšetřují potenciální podvod. „Dlužím peníze na své kreditní kartě a musím splatit půjčku na auto,” řekl. „Mám dva syny. Všichni čekají.”

Finanční skandál zachycující Suna a tisíce dalších po celé zemi by mohl představovat vážnou zkoušku pro vládnoucí komunistickou stranu, která je jinak obyvateli oceňována pro stabilitu a její schopnost kontrolovat jakékoli hrozby pro ni. I když je množství ohrožených peněz v poměru k čínské ekonomice malé, naráží na hlavní příslib strany, že zajistí lepší budoucnost pro lidi, uvedl The New York Times.

Čínské veřejnosti skandál odhalil, jak zranitelné mohou být jejich peníze i při transakci tak zdánlivě rutinní, jako je uložení na spořicí účet. Finanční problémy jsou o to citlivější, že ekonomika slábne – Čína minulý týden oznámila nejpomalejší tempo růstu od začátku pandemie koronaviru.

Nepřátelská reakce místních vlád

Mnohé stejně znervózňuje lhostejná, ne-li přímo nepřátelská reakce místní vlády na skandál. Úředníci většinou odmítli zaručit vrácení peněz a naznačili, že někteří vkladatelé byli zapojeni do podvodu. Když se Sun a stovky dalších vkladatelů tento měsíc sešli na protest v provincii Čche-nan, kde se většinou nacházely dotyčné venkovské banky, byli fyzicky napadeni davem mužů, zatímco policisté stáli opodál. Mnoho demonstrantů od té doby hlásilo, že je policie obtěžovala.

„Vláda si vezme naše úspory, peníze poctivých daňových poplatníků a pak nás zbije,” řekl Sun v telefonickém rozhovoru s The New York Times ještě předtím, než úřady varovaly vkladatele, aby nemluvili s médii. „Můj pohled na svět byl zničen,” říká Sun.

Zásah policistů proti lidem protestujícím proti ztrátě peněz z účtů bank v Číně:

Protesty v Číně kvůli finančnímu skandálu, zdroj The New York Times

Udržení důvěry veřejnosti v komunistickou stranu je obzvláště důležité letos, kdy se očekává, že čínský vůdce Si Ťin-pching na podzimním významném politickém setkání ještě více posílí svou autoritu. Tu již testuje ekonomické zpomalení, které se zrodilo jako součást vládní drakonické kampaně proti koronaviru a regulačního zásahu proti kdysi vzkvétajícímu realitnímu průmyslu. Aktuální bankovní skandál odhalil více systémových problémů v čínském finančním systému, včetně potenciální korupce a slabého regulačního dohledu ve venkovských bankách.

„Pokud už nemohou věřit žádné z bank a už nedůvěřují trhu s bydlením, co by to udělalo s pocitem bezpečí lidí ohledně jejich živobytí?" ptá se Č'-wu Čchen, profesor v oboru finance na University of Hong Kong. „Rozsah této úzkosti sdílené lidmi velmi rychle roste. Není to dobré pro sociální stabilitu,“ dodává.

Neobvykle velké protesty

Vkladatelé si začali stěžovat v dubnu, když banky v provinciích Čche-nan a An-chuej náhle zmrazily elektronické výběry. Venkovské banky pomohly zaplnit mezeru ve finančních službách v méně rozvinutých oblastech Číny, ale jsou také náchylnější ke korupci, uvedli odborníci. Ve snaze konkurovat větším institucím se některé také zapojují do příliš riskantních úvěrových praktik.

Úřady neuvedly, kolik peněz bylo zmrazeno, ale demonstranti tvrdí, že jde o miliardy jüanů (jeden jüan je aktuálně asi 3,60 koruny, pozn. red.). Banky přitahovaly uživatele z celé Číny prostřednictvím online platforem třetích stran a nabízením neobvykle vysokých úrokových sazeb.

Jak týdny plynuly bez řešení, někteří zákazníci bank se v posledních týdnech začali shromažďovat v hlavním městě provincie Čche-nan Čeng-čou k sérii protestů požadujících, aby regulační orgány jednaly důrazněji.

Úředníci se je okamžitě pokusili umlčet. Cenzoři zavřeli skupiny pro zasílání zpráv demonstrantů. Místní úřady manipulovaly s mobilními zdravotními kódy vkladatelů – digitálními indikátory, které Čína používá ke sledování infekcí koronavirem –, aby jim zabránily ve vstupu do veřejných prostor. Ale poté, co manipulace vyvolala všeobecné odsouzení, místní představitelé ustoupili a demonstranti se nadále shromažďovali.

Mnozí z demonstrantů prezentovali své požadavky jako apely na autoritu komunistické strany, nikoli jako protesty. Někteří mávali čínskými vlajkami. Jiní se odvolávali na slogan Si Ťin-pchinga o „čínském snu“ nebo nesli portrét Mao Ce-tunga. Přesto se setkali s agresivitou. Muži v civilu podle dostupných záběrů začali demonstranty bít a kopat do nich.

Záběry násilností, které byly na čínských sociálních sítích zhlédnuty v počtu desítek milionů, vyvolaly obrovský hněv. Komenty pod videy mimo jiné uvádějí, že „vláda zradila víru demonstrantů”. Cenzoři zablokovali trendy označující hashtagy, ale uživatelé vytvořili nové.

Jak pobouření pokračovalo, regulační orgány minulý týden slíbily, že vkladatelům penize vrátí – ale pouze těm, kteří na účet vložili méně než 50 tisic jüanů (asi 180 tisíc korun), přičemž podrobnosti o zbytku budou oznámeny později.

Skandál vyvolal širší otázky o tom, kdo je odpovědný za ztracené peníze, kromě podezřelých zločinců. Profesor Čchen z Hongkongu řekl, že vlády na úrovni okresů nebo vesnic často nepatřičně ovlivňovaly místní bankovní manažery, což je vedlo k poskytování riskantních nebo dokonce podvodných půjček.

Historicky byly výsledné ztráty zvládnutelné, protože centrální vláda byla ochotna zachraňovat problémové banky a podniky, řekl. Ale nedávno vláda signalizovala, že ty dny jsou pryč, i když zhoršující se ekonomika vyvíjí větší tlak na tytéž instituce. „Očekávám, že více venkovských bank bude muset čelit stejnému druhu problémů jako venkovské banky Čche-nan,” míní profesor Čchen.

V čínské finanční sféře jsou s největší pravděpodobností skryté dluhy. Zdánlivě nezastavitelný růst země v posledních několika desetiletích povzbudil spekulativní půjčování a půjčování všech od online věřitelů po velké realitní společnosti .

Vláda se snažila bagatelizovat obavy z širšího problému. Čínská centrální banka minulý týden uvedla, že 99 procent čínských bankovních aktiv je „v bezpečných hranicích“.

Přesto bude nyní na vládě, aby rozhodla, jak se vypořádá se ztrátami jak v Čche-nanu, tak těmi, které ještě nebyly odhaleny, řekl Michael Pettis, profesor v oboru finance na Pekingské univerzitě. Úředníci by mohli dovolit institucím peníze nevrátit, což by poškodilo věřitele, nebo by mohl stát tisknout více peněz, což by vedlo k inflaci. „Někdo tu ztrátu musí absorbovat, říká Pettis. Vkladatelé z Čche-nanu se obávají, že to budou oni.