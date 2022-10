Nezaměstnanost v USA navzdory očekávání klesla. Je na 3,5 procentech

Míra nezaměstnanosti ve Spojených státech v září překvapivě klesla o dvě desetiny procentního bodu na 3,5 procenta, uvedlo americké ministerstvo práce. Největší ekonomika světa přitom v září vytvořila zhruba 263 tisíc nových pracovních míst. Analytici v anketě agentury Reuters v průměru předpovídali, že míra nezaměstnanosti zůstane na 3,7 procenta a ekonomika vytvoří 250 tisíc pracovních míst.

Údaje o trhu práce signalizují, že americká centrální banka (Fed) bude pokračovat v razantním zvyšování úrokových sazeb, kterým se snaží dostat pod kontrolu inflaci. Tvorba pracovních míst ale zpomalila proti srpnu, kdy jich vzniklo 315 tisíc. Meziroční růst průměrné hodinové mzdy pak zvolnil na pět procent ze srpnových 5,2 procenta.

Fed na svém zářijovém zasedání potřetí za sebou zvýšil úrokové sazby o 0,75 procentního bodu. Jeho základní úrok tak vzrostl do rozpětí tři až 3,25 procenta, nejvýše za 14 let. Finanční trhy předpokládají, že centrální banka zvýší úroky o 0,75 procentního bodu také na svém dalším zasedání, které se bude konat začátkem listopadu.

Meziroční růst spotřebitelských cen ve Spojených státech v srpnu zpomalil na 8,3 procenta z červencových 8,5 procenta. Míra inflace se tak snížila druhý měsíc za sebou, zatímco v červnu se vyšplhala na čtyřicetileté maximum 9,1 procenta. Údaje o zářijovém vývoji inflace zveřejní americká vláda příští týden ve čtvrtek.

