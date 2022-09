Den D: Americký Fed zřejmě zvýší sazby na čtrnáctileté maximum

Americká centrální banka (Fed) dnes rozhodne o nastavení své měnové politiky. Podle předních zpravodajských agentur se předpokládá, že opět zvýší své úrokové sazby o 0,75 procentního bodu. Základní úrok Fedu by tak stoupl do rozpětí tři až 3,25 procenta, tedy na nejvyšší úroveň za 14 let. Kvůli rostoucím úrokovým sazbám ve Spojených státech sílí obavy, že americká ekonomika vstoupí do recese.

Fed se podobně jako další centrální banky snaží zvyšováním úroků omezit růst spotřebitelských cen. Meziroční míra inflace ve Spojených státech se v červnu vyšplhala až na 10,1 procenta, tedy na nejvyšší úroveň za čtyři desetiletí. V červenci nicméně klesla na 8,5 procenta a v srpnu se snížila na 8,3 procenta.

Srpnová inflace však byla vyšší, než očekávali analytici, kteří ji odhadovali na 8,1 procenta. To podpořilo očekávání, že Fed tento týden přikročí k dalšímu výraznému zvýšení úroků. Na předchozím červencovém zasedání americká centrální banka zvýšila svou základní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu do pásma 2,25 až 2,50 procenta.

Šéf Fedu Jerome Powell minulý měsíc varoval, že přísná měnová politika potřebná k potlačení vysoké inflace "přinese určitou bolest" americkým domácnostem a podnikům. Řada ekonomů se podle agentury AP domnívá, že boj s inflací se neobejde bez hospodářské recese a růstu nezaměstnanosti. Spojené státy jsou největší ekonomikou na světě.

