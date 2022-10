Berňák v patách. Američané žijící jinde se kvůli daním vzdávají občanství, život je pak snazší

Regulace FATCA, která si měla došlápnout na daňové úniky páchané bohatými Američany, dopadá i na běžné Američany žijící v zahraničí. Ti se musejí často zříct občanství, aby jim evropské banky vůbec otevřely bankovní účet. Americké státní pokladně přitom kontroverzní zákon žádné závratné příjmy nepřinesl.

Tisíce Američanů se vzdává svého občanství, aby unikli zákonu, který byl navržen tak, aby zasáhl proti daňovým únikům v zahraničí, píše agentura Bloomberg. Podle daňové firmy Greenback Expat Tax Services z přibližně devíti milionů amerických občanů žijících mimo USA asi každý čtvrtý zvažoval, že se vzdá svého občanství, uvádí CNBC.

Důvod? Dvě pětiny z nich uvádějí, že je to kvůli zátěži spojené s každoročním podáváním daňových přiznání do Spojených států. USA jsou spolu s Eritreou jediné dvě země na světě, které zdaňují své občany bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu.

V roce 2020 se občanství vzdalo rekordních 6705 Američanů. Loni „jen“ 2426. Nižší číslo experti ale přisuzují uzavírkám amerických ambasád kvůli koronavirové pandemii.

Legislativní propadák

Implementace zákona známého pod zkratkou FATCA, který platí už osm let, stála státní kasu více než 574 milionů dolarů (14,4 miliardy korun). Do rozpočtu naproti tomu z titulu zákona přiteklo do května 2021 pouze asi 14 milionů dolarů (351 milionů korun).

FATCA vyžaduje, aby zahraniční banky hlásily informace o aktivech amerických majitelů bankovních účtů americkému finančnímu úřadu (IRS). Zákon byl navržen tak, aby šel po bohatých Američanech, kteří si drželi peníze v zámoří, aby se vyhnuli daním. Do jeho nástrah se ale chytají i běžní Američané žijící v zahraničí. Některé zahraniční banky místo toho, aby riskovaly vysoké sankce z americké strany za neposkytnutí informací, odmítají účty pro občany USA vůbec otevřít.

Nejvyšší soud rozhodne

To je zvláště frustrující pro takzvané náhodné Američany, tedy lidi, kteří jsou občany Spojených států, protože se tam narodili, ale nikdy nežili, nebo protože jeden z jejich rodičů je Američan, ale nemají k této zemi žádný vztah a americké občanství jim přináší pouze starosti.

Pokuta za nereportovaný účet dosahuje astronomických 10 tisíc dolarů (přes 250 tisíc korun) za každý rok, kdy nebylo hlášení dodáno. Rumunský podnikatel narozený ve Spojených státech Alexander Bittner má podle IRS zaplatit za roky 2007 až 2011, kdy nedoložil potřebná hlášení, pokutu 2,7 milionu dolarů (68 milionů korun). Bittner prý o nutnosti něco hlásit jen kvůli tomu, že se narodil na americké půdě, nevěděl. Nyní žádá americký Nejvyšší soud o zmírnění této pokuty a ustanovení mírnějšího precedentu.

V reakci na evropský tlak plánuje také americké ministerstvo financí upravit povinnosti, které ukládá bankám. Ale pro některé Američany, kteří žijí v zahraničí, nestojí za to čekat, až se věci změní.

Příliš velká komplikace

Julia Seiermannová se narodila v USA německým rodičům, ale z prvních dvou let, kdy v zámoří žila, si nic nepamatuje, píše Bloomberg. Nyní se chce vzdát svého občanství.

Šestatřicetiletá analytička, která žije ve Francii, ve svém prvním zaměstnání zjistila, že musela podávat daňové formuláře IRS v zemi, na níž neměla žádné vazby. Nyní musí platit 450 eur (11 tisíc korun) ročně svému účetnímu a asi 2,5 tisíce dolarů na amerických daních za příjem z pronájmu nemovitosti. A co je horší, nemůže investovat do místních finančních produktů, protože francouzské banky jí odmítají otevřít i ty nejobyčejnější spořicí účty.

„Je to opravdu těžké, protože bych ráda jednou využila své občanství a pracovala v USA. FATCA mi znemožňuje život ve Francii a investice do mé budoucnosti,“ řekla Bloombergu Seiermannová.

