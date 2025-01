Fed zůstal k Trumpovým výzvám imunní, sazby nesnížil

Americká centrální banka (Fed) ve středu podle očekávání ponechala svou základní úrokovou sazbu beze změny v pásmu 4,25 až 4,50 procenta. Vzepřela se tak tlaku staronového prezidenta Donalda Trumpa, který centrální bankéře opakovaně vyzýval ke snížení sazeb. Naposledy tak Trump učinil minulý týden ve videokonferenčním projevu na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu.

Fed dnešním rozhodnutím přerušil snižování úrokových sazeb, které zahájil v září loňského roku. Nejnovější ukazatele podle Fedu signalizují, že ekonomická aktivita ve Spojených státech pokračuje v solidním růstu, zatímco inflace zůstává poněkud zvýšená.

Fed loni základní sazbu snížil třikrát, celkem o jeden procentní bod. Vyhlídky na další snižování úroků však podkopalo mimo jiné očekávání, že plány nového amerického prezidenta Donalda Trumpa na zavádění cel povedou k růstu inflace. Trump zatím nová cla nezavedl a minulý týden prohlásil, že bude po Fedu vyžadovat snižování úroků.

„Dnešní rozhodnutí americké centrální banky dopadlo v souladu s očekáváním trhu i analytiků. Fed měl od svého prosincového zasedání k dispozici málo nových dat, na základě kterých se mohl rozhodnout o úpravě sazeb. Silnější trh práce a stále robustní inflace však nahrávají stabilitě sazeb minimálně po celou polovinu letošního roku,“ uvedl analytik XTB Tomáš Cverna.

Před zářijovým snížením se základní sazba nacházela v pásmu 5,25 až 5,50 procenta, což byla nejvyšší úroveň od roku 2001. Na tuto úroveň se vyšplhala v důsledku snahy Fedu dostat pod kontrolu inflaci. Ta se v červnu 2022 dostala až na 9,1 procenta, a byla tak nejvýše za více než 40 let.

„Další velkou neznámou jsou zatím proinflační rizika pramenící z fiskální politiky nové Trumpovy administrativy. I s ohledem na tyto nejistoty bude Fed přistupovat k úpravě sazeb opatrně. První letošní snížení sazeb v USA by mohlo nastat v červnu nebo červenci,“ dodal Cverna.

Inflace v USA v posledních dvou letech výrazně klesla, zůstává ale nad dvouprocentním cílem Fedu. V prosinci meziroční růst spotřebitelských cen ve Spojených státech zrychlil na 2,9 procenta z listopadového tempa 2,7 procenta.

