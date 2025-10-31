Německo se chystá zaplatit za „odstranění Číny ze sítí“. Výměna technologií Huawei bude stát miliardy
Berlín chystá miliardové kompenzace pro operátory, kteří vyřadí zařízení Huawei ze svých sítí. Náklady na výměnu mohou přesáhnout dvě miliardy eur.
Německá vláda zvažuje, že zaplatí místním telekomunikačním operátorům, včetně společnosti Deutsche Telekom, za výměnu zařízení čínské firmy Huawei. Informovala o tom agentura Bloomberg s odkazem na své zdroje.
Podle jednoho z nich by náklady na výměnu mohly přesáhnout dvě miliardy eur, tedy bezmála 49 miliard korun. Jeden z možných scénářů počítá s tím, že část nákladů by byla hrazena z fondů určených na obranu nebo rozvoj infrastruktury.
O přesných částkách se teprve jedná a není jasné, zda se Německo rozhodne pro okamžitou výměnu, nebo pouze postupný přechod. Podle Bloombergu by ale jakýkoli z těchto kroků znamenal další výrazné výdaje na modernizaci digitální infrastruktury, která v Německu zaostává za mnoha evropskými zeměmi.
Evropský tlak na odstranění čínských technologií sílí
Evropská komise dlouhodobě kritizuje Berlín za to, že ve svých sítích umožnil využívání vysoce rizikových dodavatelů. Zatímco Británie či Švédsko už nařídily úplné odstranění technologií Huawei z mobilních sítí, Německo a několik dalších států je stále povolují. EU považuje některé čínské firmy včetně Huawei za možné bezpečnostní riziko kvůli jejich úzkým vazbám na čínskou vládu.
Operátoři: Huawei je levnější i kvalitnější
Navzdory politickému tlaku zůstává Huawei pro evropské telekomunikační firmy atraktivním partnerem. Operátoři tvrdí, že čínské komponenty jsou často technicky vyspělejší a levnější než západní alternativy. „Odstranit Huawei ze sítě znamená nejen vyšší náklady, ale i zpomalení modernizace,“ uvedl podle Bloombergu jeden z představitelů německého sektoru.
Poslanec hnutí ANO Marek Novák jednal při květnové návštěvě Číny se zástupcem společnosti Huawei, na kterou by mohl dopadnout nový český zákon o kybernetické bezpečnosti. Novák návrh ostře kritizuje a připravuje k němu pozměňovací návrhy. O setkání informoval Český rozhlas-Radiožurnál. Novák cestu do Číny za problematickou nepovažuje. Uvedl, že při návštěvě nevystupoval politicky.
Poslanec ANO jednal v Číně s firmou Huawei
Americká společnost Apple přišla v loňském roce o pozici největšího prodejce chytrých telefonů v Číně a propadla se až na třetí pozici. Celkový prodej telefonů v zemi se loni zvýšil o čtyři procenta na 284,6 milionu přístrojů, uvedla výzkumná společnost Canalys.
iPhone už není nejprodávanějším telefonem v Číně
