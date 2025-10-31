Nový magazín právě vychází!

Německo se chystá zaplatit za „odstranění Číny ze sítí“. Výměna technologií Huawei bude stát miliardy

Berlín chystá miliardové kompenzace pro operátory, kteří vyřadí zařízení Huawei ze svých sítí. Náklady na výměnu mohou přesáhnout dvě miliardy eur.

Německá vláda zvažuje, že zaplatí místním telekomunikačním operátorům, včetně společnosti Deutsche Telekom, za výměnu zařízení čínské firmy Huawei. Informovala o tom agentura Bloomberg s odkazem na své zdroje.

Podle jednoho z nich by náklady na výměnu mohly přesáhnout dvě miliardy eur, tedy bezmála 49 miliard korun. Jeden z možných scénářů počítá s tím, že část nákladů by byla hrazena z fondů určených na obranu nebo rozvoj infrastruktury.

O přesných částkách se teprve jedná a není jasné, zda se Německo rozhodne pro okamžitou výměnu, nebo pouze postupný přechod. Podle Bloombergu by ale jakýkoli z těchto kroků znamenal další výrazné výdaje na modernizaci digitální infrastruktury, která v Německu zaostává za mnoha evropskými zeměmi.

Evropský tlak na odstranění čínských technologií sílí

Evropská komise dlouhodobě kritizuje Berlín za to, že ve svých sítích umožnil využívání vysoce rizikových dodavatelů. Zatímco Británie či Švédsko už nařídily úplné odstranění technologií Huawei z mobilních sítí, Německo a několik dalších států je stále povolují. EU považuje některé čínské firmy včetně Huawei za možné bezpečnostní riziko kvůli jejich úzkým vazbám na čínskou vládu.

Operátoři: Huawei je levnější i kvalitnější

Navzdory politickému tlaku zůstává Huawei pro evropské telekomunikační firmy atraktivním partnerem. Operátoři tvrdí, že čínské komponenty jsou často technicky vyspělejší a levnější než západní alternativy. „Odstranit Huawei ze sítě znamená nejen vyšší náklady, ale i zpomalení modernizace,“ uvedl podle Bloombergu jeden z představitelů německého sektoru.

Čínská společnost Huawei Technologies

Summit Trump–Putin nebude. Washington odmítl ruské ultimátum

Trump se sejde s Putinem v Budapešti
ČTK
ČTK
ČTK

Plánované setkání v Budapešti mělo přinést šanci na mír, skončilo ale dřív, než začalo. Moskva trvala na maximalistických požadavcích – území, zbraně i slib, že Kyjev nikdy nevstoupí do NATO.

Spojené státy zrušily chystaný budapešťský summit prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem. Podle deníku Financial Times k tomu došlo proto, že se ruská strana odmítla vzdát svých maximalistických požadavků vůči Ukrajině.

Moskva chtěla územní ústupky i garanci, že Kyjev nevstoupí do NATO

Jen několik dní po telefonátu, v němž se Trump s Putinem dohodli na schůzce v Budapešti, dorazil z Moskvy do Washingtonu dopis ruského ministerstva zahraničí. Ten zdůrazňoval, že je nutné jednat o tom, co Putin označuje za „základní příčiny“ invaze na Ukrajinu — tedy o územních ústupcích Kyjeva, omezení ukrajinské armády a zárukách, že země nikdy nevstoupí do NATO.

Americký prezident Donald Trump
Aktualizováno

Trump reaguje na ruský jaderný test: Putin by měl raději ukončit válku na Ukrajině

Politika

Za nevhodné označil americký prezident Donald Trump nedělní oznámení ruského prezidenta Vladimira Putina o úspěšném testu mezikontinentální střely s jaderným pohonem. Putin by měl místo toho raději ukončit válku na Ukrajině, řekl šéf Bílého domu novinářům na palubě prezidentského letadla Air Force One. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov reagoval slovy, že na testu střely Burevestnik není nic, co by mělo narušit vztahy mezi Moskvou a Washingtonem, které jsou podle něj na minimální úrovni.

ČTK

Přečíst článek

Lavrovův postoj rozhovory zhatil

Rozhodnutí o zrušení summitu padlo po telefonátu mezi ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem a šéfem americké diplomacie Markem Rubiem. Podle zdrojů Financial Times Rubio po rozhovoru informoval Trumpa, že Rusko nejeví žádnou ochotu k reálným jednáním.

Už dříve američtí diplomaté pochybovali, zda má smysl pokračovat v dialogu, pokud Moskva nezmění svůj postoj. Lavrov během zářijového setkání s Rubiem v New Yorku opakoval nepravdivá tvrzení o „nacistech“ na Ukrajině, což jednání dále zkomplikovalo.

Ruský prezident Vladimir Putin
Aktualizováno

Kreml: Testy zbraní Burevestnik a Poseidon nejsou jaderné, USA by měly ověřovat fakta

Politika

Zkoušky zbraní Burevestnik (Buřňák) a Poseidon nelze považovat za testy jaderných zbraní, prohlásil mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Dodal, že pokud někdo k takovým zkouškám přistoupí, Rusko zareaguje odpovídajícím způsobem. Podle ruské agentury TASS mluvčí reagoval na slova amerického prezidenta Donalda Trumpa, že nařídil obnovit testy amerických jaderných zbraní stejně, jako to činí ostatní jaderné mocnosti. Šéf Bílého domu o svém rozhodnutí informoval poté, co Kreml oznámil úspěšný test střely Burevestnik s atomovým pohonem, která je schopna nést jadernou hlavici, a také zkoušku podvodní zbraně Poseidon, která má podle Moskvy rovněž atomový pohon a také může nést jadernou nálož.

ČTK

Přečíst článek

Trump po telefonátu s Putinem ztratil trpělivost

Ačkoli Trump po telefonátu z 16. října označil rozhovor s Putinem za „velmi produktivní“, podle zdrojů jej rozčílilo, že Putin se chlubil údajnými vojenskými úspěchy ruské armády u Kupjansku a na řece Oskil. Po tomto hovoru Trump zpochybnil dodávky střel Tomahawk Ukrajině, protože by podle něj mohly vést k eskalaci konfliktu.

O den později při jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Bílém domě Trump naléhal na ústupky vůči Rusku. Podle Financial Times byla atmosféra napjatá – americký prezident rozhazoval mapy Ukrajiny a prohlašoval, že „má těchto map plné zuby“.

Po zrušení summitu Washington přitvrdil

Krátce po zrušení plánovaného summitu v Budapešti Trump opět zvýšil tlak na Moskvu. Jeho administrativa uvalila sankce na dvě největší ruské ropné společnosti a prezident kritizoval Putina za to, že „testuje jaderné zbraně místo mírových jednání“.

Moskva se snaží přesvědčovat, že pokrok z předchozího setkání na Aljašce zmařila právě Ukrajina a její spojenci. Podle Financial Times ale Spojené státy ukončily srpnový summit předčasně, když Putin odmítl Trumpův mírový plán, požadoval další území a pustil se do dlouhého historického výkladu.

Putin byl po neúspěchu frustrovaný

„Putin byl po schůzce s Trumpem frustrovaný, protože nedokázal prezidenta přimět, aby situaci chápal z ruského pohledu,“ uvedl Peter Schroeder, bývalý člen americké národní zpravodajské rady. Podle něj se Trump sice stále nebrání dalším jednáním s Ruskem, ale jen za podmínky, že by skutečně mohla vést k posunu směrem k míru.

