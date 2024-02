Farmářský double. V pondělí traktory v Praze, ve čtvrtek na hranicích

V Česku se příští týden uskuteční hned dvě protestní akce zemědělců, které ale mají odlišné pořadatele. V pondělí přijedou farmáři do Prahy a technikou chtějí zablokovat magistrálu. Odpoledne budou demonstrovat na Malostranském náměstí. Protest organizuje například předseda Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy a Asociace svobodných odborů ČR Bohumír Dufek. Velké oborové organizace jako Agrární komora, Zemědělský svaz a Asociace soukromého zemědělství zase plánují na čtvrtek na hranicích vlastní protest proti politice Evropské unie.

Podle předběžného odhadu organizátorů, mezi kterými je i bývalý prezident Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek, bude v pondělí na magistrále 600 až 1000 strojů. Do hlavního města přijedou šesti trasami, vyhnou se dálnicím. Trasy průjezdu aktualizují na webu. Magistrála u ministerstva zemědělství bude od rána několik hodin zablokovaná v obou směrech. Město vyzvalo řidiče, aby se v pondělí pokud možno vjezdu do metropole vyhnuli. Magistrát očekává kolaps dopravy v celém městě.

Pražský dopravní podnik zatím na pondělí úpravy v městské hromadné dopravě neplánuje. Změny v pozemní dopravě bude případně řešit operativně. Autobusový dopravce Flixbus ale přesune odjezdy autobusů ze zastávky u hlavního nádraží na autobusové nádraží Florenc. Pro řidiče vytipoval několik objízdných tras, autobusy se budou magistrále vyhýbat. České dráhy v pondělí více spojů ani vozů nenasadí. Pražský železniční uzel není podle dopravce dimenzovaný na další zvýšení kapacity, zejména v pondělní ranní špičce.

Blokáda magistrály by měla skončit v 15:00, poté budou farmáři demonstrovat na Malostranském náměstí. Plánují projevy, večer na tiskové konferenci oznámí další postup. „Požadujeme, aby vláda deklarovala, že chce učinit kroky k záchraně českého zemědělství. A očekáváme, že změní svůj postoj z lokaje Green Dealu na odpůrce Green Dealu,” uvedl mluvčí protestní akce Daniel Sterzik.

Pozvali i ministra

Do pondělní akce se nezapojí velké oborové organizace. Chystají na čtvrtek vlastní protest, podle prezidenta Agrární komory (AK ČR) Jana Doležala bude spíše symbolický. Bude to společný evropský protest zemědělců. Dopoledne se zemědělci vydají na hranice s Polskem a se Slovenskem. Dopravu blokovat nechtějí, Doležal ale nevylučuje to, že na některých místech mohou hranice dočasně zablokované být.

Akce vyvrcholí v Hodoníně na česko-slovenské hranici, kde se potkají zástupci AK ČR, Slovenské zemědělské a potravinářské komory a zřejmě i Maďarské zemědělské komory. Pozváni sem budou také ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) a jeho slovenský protějšek Richard Takáč (SMER). Protest podle Doležala zatím neni namířený proti české vládě, ale politice EU.

Zemědělcům vadí zejména vysoká byrokratická zátěž a množství kontrol, které podle AK ČR vzrostly mezi lety 2022 a 2023 téměř dvojnásobně. Předmětem protestů ale bude také dovoz zemědělských komodit z Ukrajiny a dopady Green Dealu, tedy unijní Zelené dohody pro Evropu, uvedl Doležal.

Protesty zemědělců v Evropě a reakce na ně budou také tématem mimořádné schůzky ministrů zemědělství EU, která se uskuteční v pondělí 26. února v Bruselu.