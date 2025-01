Za růstem krypta nejsou žádná kouzla. Bitcoin hnal k rekordu fond BlackRocku

Možnost investovat do kryptoaktiv prostřednictvím veřejně obchodovaných fondů znamenal pro bitcoin klíčový bod zlomu. Potvrzuje to úspěch fondu IBIT, který uvedl investiční kolos BlackRock. Ten se stal nejrychleji rostoucím ETF v historii a podle agentury Bloomberg hrál právě tento fond zásadní roli v růstu ceny bitcoinu v letošním roce.

Cena nejslavnější kryptoměny světa bitcoinu vloni v prosinci překonala hranici 100 dolarů. Odborníci to připisovali především očekáváním spojených s nástupem Donalda Trumpa k moci, protože znovuzvolený americký prezident se v posledních měsících před volbami profiloval jako kryptooptimista.

Nyní však agentura Bloomberg připomíná, že za růstem bitcoinu vloni stál ještě jiný faktor, a možná ještě zásadnější. Vznik veřejně obchodovaných fondů (ETF), které jsou přímo navázané na bitcoin a další kryptoměny. Tím tyto fondy de facto umožňují investice do neregulovaných kryptoaktiv prostřednictvím regulovaných investičních nástrojů. To přitom láká jiný typ investorů, než kteří se doposud o bitcoin zajímali.

Největším takovým fondem se stal iShares Bitcoin Trust (IBIT), který spustil investiční kolos BlackRock.

„Za pouhých 11 měsíců narostl na obrovskou společnost s aktivy přesahujícími 50 miliard dolarů. Jednoduše řečeno, žádné jiné ETF v historii nikdy nemělo lepší start,“ uvedl Sidhartha Shukla z Bloombergu. Podle něj tak právě BlackRock jako největší správce majetku na světě a jeho fond napomohli bitcoinu přesáhnout hranici 100 tisíc dolarů. Mimochodem tento fond je v současnosti větší než ETF BlackRocku navázané na cenu zlata.

Přijde propad?

BlackRock přitom není jedinou společností, která podobný fond spustila. V lednu roku 2024 získalo oprávnění spustit ETF na kryptoaktiva od americké komise pro burzu a cenné papíry celkem 12 subjektů, vedle BlackRocku to byly i další velké investiční společnosti jako Fidelity, VanEck či Grayscale. V současnosti tyto fondy mají podle Bloombergu pod správou investice v hodnotě 112 miliard dolarů.

Rok 2024 byl pro bitcoin i díky novým investorům hodně pozitivní. Za 12 měsíců si připsal nárůst o 120 procent, od srpna přitom kontinuálně rostl (měřeno měsíčním přírůstkem). Zlom přišel až v prosinci, kdy bitcoin poprvé za pět měsíců propadl, konkrétně o 3,2 procenta. V polovině prosince bitcoin dosáhl rekordní hodnoty přesahující 108 tisíc dolarů, v současnosti se obchoduje lehce nad 93 tisíci.

„Dílem za tím stojí výběr zisků dlouhodobých držitelů kryptoměny, dílem také návrat jestřábí rétoriky Fedu, která snižuje chuť na rizikovější investice,“ připomíná agentura Bloomberg.

