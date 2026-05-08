V černobylské zóně hoří les. Požár po pádu dronu zasáhl už 1100 hektarů
Rozsáhlý požár v uzavřené zóně Černobylu se po pádu dronu rozšířil už na zhruba 1100 hektarů. Hasičům práci komplikuje silný vítr, sucho, těžko přístupný terén i riziko min v některých částech oblasti. Ukrajinské úřady ale zatím uklidňují, že radiace v zasažených místech i na zbytku území Ukrajiny zůstává v normálních mezích.
Požár vypukl ve čtvrtek v důsledku pádu dronu na území tamní rezervace. Dnes se požár rozšířil na odhadovanou plochu přibližně 1100 hektarů, práci hasičů ztěžují nárazy větru a obtížný terén. Podle agentury AFP nebyl zaznamenán žádný nárůst radioaktivity.
Ukrajinská Státní služba pro mimořádné situace (DSNS) na facebooku zveřejnila snímky a videa na nichž je vidět hustý dým stoupající k obloze, spálený les a zasahující hasiči. „Situaci komplikuje suché počasí, silný vítr a nebezpečí min v některých částech území, což výrazně omezuje možnosti hašení,“ doplnil úřad v příspěvku.
Úřady neupřesnily, zda požár vypukl po pádu ruského nebo ukrajinského dronu. Obě země na sebe denně útočí pomocí velkého množství bezpilotních letounů, z nichž část přelétá nad oblastí Černobylu, připomíná AFP.
Radiace je prý v normálních mezích
Radiace v oblastech zasažených požárem zůstává podle správy černobylské rezervace v normálních mezích. Podle DSNS zůstává radiační situace normální i na zbytku území Ukrajiny. Černobyl leží asi 130 kilometrů od Kyjeva a přibližně 20 kilometrů od hranic s Běloruskem.
Jaderný reaktor v Černobylu explodoval v dubnu 1986, kdy byla Ukrajina součástí Sovětského svazu. Tisíce obyvatel z okolí elektrárny musely být evakuovány a prakticky nad celou Evropu se rozšířil oblak radiace. Sovětské úřady nasadily obrovské množství personálu a vybavení, aby se pokusily zvládnout následky havárie. Poslední funkční reaktor elektrárny byl odstaven v roce 2000.
Ekologická organizace Greenpeace varovala před možným nekontrolovaným zhroucením vnitřního radiačního pláště v bývalé jaderné elektrárně v Černobylu na Ukrajině, které by mohlo zvýšit riziko úniku radioaktivity do životního prostředí. Informovala o tom agentura AFP.
Rusko úmyslně odpojilo okupovanou Záporožskou jadernou elektrárnu od dodávek proudu v rámci příprav na její zapojení do vlastní sítě, uvedl šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha na sociální síti X. Největší jaderná elektrárna v Evropě je odpojená od vnějšího napájení déle než týden, elektřinu pro chlazení odstavených reaktorů vyrábí dieselové generátory. Šéf ukrajinského jaderného dozoru Oleh Korikov podle médií varoval před hrozbou jaderné havárie.
