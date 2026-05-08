V černobylské zóně hoří les. Požár po pádu dronu zasáhl už 1100 hektarů

Rozsáhlý požár v uzavřené zóně Černobylu se po pádu dronu rozšířil už na zhruba 1100 hektarů. Hasičům práci komplikuje silný vítr, sucho, těžko přístupný terén i riziko min v některých částech oblasti. Ukrajinské úřady ale zatím uklidňují, že radiace v zasažených místech i na zbytku území Ukrajiny zůstává v normálních mezích.

Požár vypukl ve čtvrtek v důsledku pádu dronu na území tamní rezervace. Dnes se požár rozšířil na odhadovanou plochu přibližně 1100 hektarů, práci hasičů ztěžují nárazy větru a obtížný terén. Podle agentury AFP nebyl zaznamenán žádný nárůst radioaktivity.

Ukrajinská Státní služba pro mimořádné situace (DSNS) na facebooku zveřejnila snímky a videa na nichž je vidět hustý dým stoupající k obloze, spálený les a zasahující hasiči. „Situaci komplikuje suché počasí, silný vítr a nebezpečí min v některých částech území, což výrazně omezuje možnosti hašení,“ doplnil úřad v příspěvku.

Úřady neupřesnily, zda požár vypukl po pádu ruského nebo ukrajinského dronu. Obě země na sebe denně útočí pomocí velkého množství bezpilotních letounů, z nichž část přelétá nad oblastí Černobylu, připomíná AFP.

Radiace je prý v normálních mezích

Radiace v oblastech zasažených požárem zůstává podle správy černobylské rezervace v normálních mezích. Podle DSNS zůstává radiační situace normální i na zbytku území Ukrajiny. Černobyl leží asi 130 kilometrů od Kyjeva a přibližně 20 kilometrů od hranic s Běloruskem.

Jaderný reaktor v Černobylu explodoval v dubnu 1986, kdy byla Ukrajina součástí Sovětského svazu. Tisíce obyvatel z okolí elektrárny musely být evakuovány a prakticky nad celou Evropu se rozšířil oblak radiace. Sovětské úřady nasadily obrovské množství personálu a vybavení, aby se pokusily zvládnout následky havárie. Poslední funkční reaktor elektrárny byl odstaven v roce 2000.

Politika

Politika

Babišova vláda pod tlakem ze zahraničí. Mezinárodní federace novinářů žádá stažení návrhu na financování médií

Shromáždění a pochod spolku Milion chvilek na podporu Českého rozhlasu a České televize
ČTK
ČTK
ČTK

Mezinárodní federace novinářů ostře vstoupila do sporu o budoucnost České televize a Českého rozhlasu. Delegáti jejího kongresu jednomyslně odsoudili vládní návrh převést financování veřejnoprávních médií na státní rozpočet, protože podle nich ohrožuje jejich ekonomickou i redakční nezávislost a posiluje politickou kontrolu. IFJ chce premiéra Andreje Babiše vyzvat ke stažení návrhu.

Delegáti kongresu Světového novinářského fóra jednomyslně odsoudili vládní návrh na financování České televize a Českého rozhlasu ze státního rozpočtu. Podle nich nezaručí českým médiím veřejné služby předvídatelné a udržitelné financování a zároveň výrazně zvýší politickou kontrolu nad nimi. Vedení IFJ zašle premiérovi Andreji Babišovi (ANO) výzvu ke stažení návrhu. Kongres se konal od úterý do pátku v Paříži.

„Máme vážné obavy ohledně změn modelu financování veřejnoprávního vysílání v České republice, a to jak v případě rozhlasu, tak televize,“ uvedla viceprezidentka IFJ Jennifer Moreauová. Považuje za důležité zachování stabilního modelu financování bez politického tlaku. „Musí být respektována svoboda projevu. To je základní hodnota každé demokratické společnosti,“ dodala.

Vláda chce od ledna zrušit dosavadní poplatky, jež za Českou televizi a Český rozhlas platí občané a firmy. Média by ale měla z rozpočtu dostat méně peněz, než letos vyberou od poplatníků.

Podpora pracovníků

Delegáti kongresu upozornili, že navrhované změny nejsou v souladu s evropským nařízením o svobodě médií (EMFA), protože podle nich zničí ekonomickou i redakční nezávislost a stabilitu médií veřejné služby. Podpořili pracovníky České televize a Českého rozhlasu, kteří vyhlásili stávkovou pohotovost.

„Vyzýváme premiéra Babiše, aby přestal zasahovat do svobody českých médií a ponechal veřejnoprávní službu České republiky nezávislou,“ uvedl člen výkonného výboru federace IFJ Jon Schleuss. „Mezinárodní federace novinářů, globální komunita novinářů, situaci v České republice pozorně sleduje a žádný útok na systém veřejnoprávního vysílání nebude tolerovat,“ dodala Moreauová.

Politika

Proti návrhu se již dříve vymezil i Syndikát novinářů ČR, který je členem IFJ. Podle něj vládní návrh vznikl bez širší a odborné diskuse, má obě média podřídit politické moci a negarantuje redakční nezávislost těchto médií ani dostatečný a stabilní zdroj příjmů.

Návrh, jejž představil ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy), převádí financování České televize a Českého rozhlasu z poplatků na státní rozpočet a zároveň jim pro příští rok ubírá 1,4 miliardy korun, z toho miliardu ČT a 400 milionů rozhlasu. Poplatky tvoří podstatnou část výnosů veřejnoprávních médií. Příjmy z poplatků jsou letos u České televize naplánované na 6,7 miliardy korun a u Českého rozhlasu na téměř 2,5 miliardy.

Vládní novele má předcházet poslanecký návrh, který poplatky neruší, ale osvobozuje od nich například samostatně žijící seniory nad 75 let nebo firmy do 50 zaměstnanců. Platit by mohl od posledního čtvrtletí nebo od začátku příštího roku. Návrh by podle prvních odhadů České televize a Českého rozhlasu připravil o stovky milionů korun.

