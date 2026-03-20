Zpravodajci prověří zvýšení stupně teroristického ohrožení. Požár v Pardubicích je vyšetřován jako úmyslný čin
Po rozsáhlém požáru průmyslového areálu v Pardubicích zvažují bezpečnostní složky možné zvýšení stupně teroristického ohrožení v Česku. Podle úřadů zatím nehrozí bezprostřední nebezpečí, případ ale provázejí podezření na úmyslné zapálení i možný teroristický motiv.
V reakci na požár průmyslového areálu v Pardubicích se v nejbližší době sejde zpravodajská skupina společně s krizovým štábem ministerstva vnitra. Jejím úkolem bude posoudit, zda je nutné zvýšit stupeň ohrožení terorismem v České republice. Ministr vnitra Lubomír Metnar uvedl, že bezpečnostní složky situaci pečlivě vyhodnocují, nicméně aktuálně nemají informace o bezprostředně hrozícím dalším útoku.
Požár vypukl v časných ranních hodinách ve skladovací hale v průmyslové zóně, kde působí mimo jiné společnost LPP Holding. Oheň se následně rozšířil i na sousední administrativní budovu. Zásah hasičů byl komplikovaný rozsahem požáru i charakterem objektu.
Dnes je smutné výročí brutálního teroristického útoku v pařížském klubu Bataclan, kde bylo zabito 70 mladých lidí. Bataclan se stal symbolem hrůzy. A 13. listopad zůstává ve Francii dnem ticha a otázek. Svět tehdy viděl, že terorismus není vzdálená hrozba, ale útok na samotný způsob života, na tanec, hudbu a smích, a může se stát kdekoli. Bataclan zůstává pro Francouze trauma, které se však proměnilo v bdělost a konkrétní kroky, jak situaci měnit.
Policie nyní pracuje se čtyřmi verzemi vzniku požáru. Jak uvedl policejní prezident Martin Vondrášek, všechny vyšetřovací linie zahrnují podezření na úmyslné založení. Kriminalisté proto intenzivně pátrají po možných pachatelích a zajišťují důkazy na místě.
Další závažný rozměr případu naznačila nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová, podle níž existuje podezření, že by mohlo jít o teroristický útok. Tuto možnost prověřují bezpečnostní i zpravodajské složky.
K požáru se podle médií přihlásila skupina označující se jako The Earthquake Faction. Její tvrzení však zatím nebylo oficiálně potvrzeno a úřady k němu přistupují s opatrností. Vyšetřování proto pokračuje ve více rovinách, včetně analýzy možného extremistického či politicky motivovaného pozadí.
