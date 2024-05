Bleskové europlatby musí do roku 2027 zvládat všechny banky. V Česku to zatím umí jen tři

Europlatby za pár sekund jako první z běžných retailových bank v Česku už umí posílat i Fio banka. Okamžité platby v eurech v rámci Evropské unie trvají pár vteřin a jsou zdarma. Ostatní retailové banky v Česku si zatím s touto službou dávají na čas. Do roku 2027 je ale musí povinně zavést podle regulace EU všechny. Přečtěte si, kdy je plánují banky v Česku zavádět.

První běžná banka pro retailové klienty už spustila v Česku okamžité europlatby. Zapojení do systému okamžitých plateb v eurech oznámila nejnověji také Fio banka. Připojila se tím ke stávajícím dvěma bankám, J&T Bance a Oberbank, které službu už v minulosti zavedly, ale nejsou zrovna pro běžné retailové klienty tak jednoduše dostupné jako ostatní banky. Jako úplně první v Česku okamžité europlatby zavedla zhruba před rokem J&T Banka.

Co znamenají okamžité europlatby

Platební novinka Fio banky umožnuje odesílání a přijímání plateb v eurech během několika málo vteřin, a to kdykoliv. Lze takto platit 24 hodin denně po sedm dní v týdnu a po celý rok podobně jako to už je nyní možné i v českých korunách v téměř všech bankách v Česku. A stejně jako korunové okamžité platby, také okamžité platby v eurech jsou zdarma do zemí Evropské unie (EU), respektive do zemí v rámci takzvané oblasti SEPA (Zkratka pro Single Euro Payments Area – tedy v rámci jednotné oblasti pro platby v eurech). Mimo toto území si za odchozí platby v eurech do ostatních zemí banka účtuje poplatek 200 korun.

Okamžité platby v eurech je možné zadávat stejně jako jakékoliv jiné, a to jak přes internetové bankovnictví, tak i přes bankovní aplikaci Fio banky v mobilu. Horní limit pro jednorázovou okamžitou platbu v eurech je ovšem čyři tisíce eur a je možné ji odeslat pouze do bank, které už takovýto typ okamžitých plateb také zavedly. Seznam všech bank, které to již umí, je na webu Evropské centrální banky (ECB). Denně může každý klient takto bleskově odeslat maximálně 16 tisíc eur, upozorňuje mluvčí banky Jakub Heřmánek.

Jak to bude s europlatbami v ostatních bankách v Česku

Na základě rychlé ankety mezi tuzemskými bankami je zřejmé, že se ke spuštění okamžitých europlateb prozatím žádná další banka v Česku v nejbližším období nechystá. Vzhledem k tomu, že ale regulace EU stanovuje bankám, aby tyto platby implementovaly do 30 měsíců od vstupu regulace v platnost, budou ji muset do roku 2027 povinně zavést i ostatní banky v Česku.

Asi nejdříve se na okamžité europlatby chystají v bankách Creditas a Partners Banka. „Zatím okamžité SEPA platby neumíme. I přesto, že legislativně je budeme muset mít k dispozici v roce 2027, tak je plánujeme implementovat již začátkem roku 2025. V implementaci nám vyloženě nic nebrání, ale naši klienti mají důležitější potřeby, které pro ně momentálně připravujeme,“ konstatuje analytik Partners Banky Martin Kočí.

Komerční banka má podle své mluvčí Šárky Nevoralové letos v plánu zavedení nejprve příchozích okamžitých SEPA plateb pro slovenskou KBSK a odchozí okamžité platby SEPA chce umožnit nejdříve v příštím roce. „Z našich statistik víme, že o tuto službu mezi klienty není zase až takový zájem. Určitě to ale budeme mít implementované s platnou legislativou a regulací, tedy do dvou let,“ dodává Nevoralová.

Česká spořitelna, která jako první banka zavedla přijímání a odesílání okamžitých plateb v korunách už v lednu 2019, umožní přijímání a odesílání zahraničních plateb v eurech v termínu, který jí stanoví EU regulace, a tedy v průběhu roku 2026. „Implementace zahraničních okamžitých plateb si na naší straně vyžaduje poměrně robustní změny a investice v řádu nižších desítek milionů korun v rámci naší stávající platební infrastruktury,“ vysvětluje mluvčí banky Filip Hrubý. Na rok 2026 plánuje zavést okamžité europlatby také Raiffeisenbank.

