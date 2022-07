Lukáš Kovanda: Další velké zdražování elektřiny přijde po podzimních volbách

ČEZ zdražuje lidem energie jen měsíc od posledního zdražení. Nejde letos o poslední zvyšování cen. Na podzim domácnosti čeká naprostý cenový šok, inflace může atakovat úroveň 20 procent.

V polovině prázdnin bude ČEZ opět zdražovat. Největší tuzemský dodavatel elektřiny domácnostem, kterým končí fixace, zvedne cenu od 1. srpna, a to na všech tarifech – nejčastěji zhruba o 10 procent. Přitom zdražil také od včerejška, tedy pro období od 1. července.

Cenová politika společnosti ČEZ udává tón celému trhu, takže to znamená, že spirálovitě budou zdražovat také všichni další tuzemští dodavatelé jak elektřiny, tak plynu. Ostatně pražská elektrárenská společnost PRE zdražuje také od 1. srpna.

Zdražování elektřiny nekončí, další přijde po volbách

Meziročně elektřina na burze zdražila šestinásobně, tudíž ČEZ i další dodavatelé musí toto obrovské zdražení postupně promítat do cen pro koncové zákazníky – jak domácnosti, tak firmy. Srpnové zdražení ČEZ tedy letos není rozhodně poslední. A další spirálovitý růst cen nastane v příštím roce.

Nelze vyloučit, že ČEZ si dá „pauzu“ se zdražováním v září, protože na konci právě září se konají komunální volby. Mohla tak vzniknout určitá dohoda mezi vládou a ČEZ, že podnik zvedne ceny opět až 1. října nebo 1. listopadu – tedy až už bude po volbách. To by vysvětlovalo dvě zdražování po sobě nyní v červenci a v srpnu. Navíc v polovině prázdnin budou lidé na dovolených, média mají „okurkovou sezónu“, takže by se kolem zdražování ČEZ nemusela výrazně rozvinout celospolečenská debata – tak nepříjemná z hlediska vládních politiků.

Fialova vláda zjevně vyšla podniku ČEZ vstříc, když si na červnové valné hromadě překvapivě neřekla o vyšší dividendu. Ta nakonec činí jen 48 korun na akcii, což pro stát znamená příjem na dividendě zhruba 18 miliard korun. Pokud by si stát řekl o dividendu o desítky korun na akcii vyšší, mohl jeho celkový příjem z ní přesáhnout třeba 30 miliard korun. Takže by pokryla hned polovinu z 66miliardové pomoci, kterou stát letos a v příštím roce plánuje na pomoc lidem s platbami za energie.

Dividenda navíc bude nečekaně vyplácena až v listopadu, kdy bude ČEZ v lepší pozici, co se týče vlastní hotovosti. Takže i v tomto vláda vlastně podniku vyšla vstříc, protože jakožto jeho největší, 70procentní vlastník, mohla chtít peníze ve dřívějším, standardním výplatním termínu.

Oplátkou za vládní vlídnost ČEZ mohl přislíbit, že nezdraží v měsíci voleb.

Na podzim je třeba počítat až s více než 100procentním meziročním růstem cen elektřiny. Vládní analýza zpracovaná na žádost ministerstva průmyslu a obchodu sice počítá s „jen“ 86procentním nárůstem cen, avšak situace na evropském energetickém trhu je den ode dne tísnivější. Což se promítá v nárůstu burzovních cen plynu i elektřiny.

Nyní akutněji než v době zpracovávání zmíněné vládní analýzy hrozí, že Rusko do zimy odpojí Evropu od svého plynu zcela. Varoval před tím třeba i šéf Mezinárodní agentury pro energii. To by vedlo k dalšímu citelnému růstu cen elektřiny v EU, neboť trhy s energiemi jsou propojeny. Celková inflace v Česku by v takovém případě atakovala, či dokonce překonala úroveň dvaceti procent.

