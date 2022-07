Dalibor Martínek: O kolik zdraží na podzim život? Užijme si léto, nemysleme na to. Bude to masakr

„Táta hypoték“ Jan Sadil, nyní člen představenstva ČSOB, kdysi uvedl příměr, že jedno procento na úrokové sazbě dělá asi tisíc korun měsíčně na milion půjčených korun. Jelikož se Sadil v branži pohybuje čtvrt století, budu jeho názor brát jako „bernou minci“.

Reklama

Takže lehký příklad. Když jste si před pěti lety vzali půjčku na bydlení s pětiletou fixací ve výši tři miliony korun, sazby tehdy byly asi dvě procenta. Teď jsme na pěti procentech. Výsledek rovnice? Měsíční splátka při nové fixaci narůstá o tři (tři miliony) krát tři (rozdíl sazeb mezi dvěma a pěti procenty). Výsledné navýšení měsíční splátky? Ano, správně, je to třeba až devět tisíc korun měsíčně. Podle banky, plus mínus.

Příběhy zoufalců, kteří šli při hypotéce „na krev“, teď plní sociální sítě.

Za energetickou krizi i rapidní inflaci si může Západ sám, píše Wall Street Journal Názory Za energetickou krizi i rapidní inflaci si může Západ sám, píše Wall Street Journal. Desetiletí prosazování zelené agendy oslabilo demokracie a posiluje vliv autokracií. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Hypotéky a jejich splácení jsou jednou částí celého příběhu zdražování. Ale kdo by na to teď myslel. Začaly prázdniny, léto. Jeden z českých webů již vytáhl titulek, že nyní máme „supercestovní víkend“. Lidé se přesouvají do Chorvatska. Někdo do Karlových Varů, další samozřejmě jinam.

Připomíná to atmosféru před světovými válkami. Kdy lidé již cítili ve vzduchu přicházející katastrofu, ale ještě si naposledy chtěli užít. Moře, slunce, alkohol, ještě prožít kus normálního života.

Reklama

Všichni vědí, že ceny energií dál porostou. Nikdo na to teď nechce myslet. A řešit to. Teď je čas bezstarostnosti a dovolených.

V sousedním Sasku je inflace poloviční, přesto Němce tíží drahota Money Příměr, že je Česko sedmnáctou spolkovou zemí Německa, tedy neplatí v případě inflace. V sousedním Sasku inflace v červnu dosáhla 7,7 procenta a dokonce z květnových osmi procent klesla. tzv Přečíst článek

Za týden začne odstávka dodávek plynu z Ruska. Údajně technická, Gazprom si překontroluje zařízení. Všichni dobře víme, že je to jinak. Už i Němci se bojí, že jim Rusové vypnou plyn. Rusům to na Ukrajině příliš nejde, takže Putin potrestá Evropu. To bude nemyslitelný průšvih, a Česko jako stoprocentně závislé na ruském plynu bude první na řadě. Raději teď o tom nikdo z vlády nemluví. Jsou prázdniny, pojďme si ještě užít.

Ale připravme se, že s cenami energií to zdaleka neskončilo. Už teď máme nárůst faktur za energie více než stoprocentní. Další lehký propočet. Kdo má elektřinu a plyn, a platil dejme tomu tisíc a tisíc korun na zálohách, již platí šest tisíc měsíčně. A co bude na podzim raději nemyslet, když jsou ty prázdniny.

Nafta a benzín za padesát, ačkoliv vláda po dlouhém uvažování stáhla spotřební daň o korunu padesát. Ničemu to nepomohlo, ceny jsou vyšší než před tím. A budou ještě vyšší. Raději už nejezdit, možná naposled do Chorvatska.

Nájemní bydlení meziročně zdražilo o patnáct procent. A dál poroste. Řada potravin zdražila i dvojnásobně. Odhady některých analytiků zní, že v srpnu bude inflace na dvaceti meziročních procentech, zatím je šestnáct procent. Což je zvláštně nízké číslo, když všechny základní položky života vyskočily na dvojnásobek.

Vůbec už nebudu zmiňovat marginální položky, jako že školní jídelna zdražuje a třetinu, z osmi set korun měsíčně za dítě na dvanáct set. Nebo ceny oblečení, kol a dalších marginálií. Každý to chce nějak přežít. Takže hezkou poslední dovolenou všem.