Bill Gates: První verzi BASICu mi ukradli a začali ji kopírovat jako kazetu Bruce Springsteena

Na knižní trhy celého světa se dostává první díl očekávaných pamětí zakladatele Microsoftu Billa Gatese. Pod titulem Zdrojový kód jej v češtině vydalo nakladatelství Práh. A byznysový portál newstream.cz přináší exkluzivní ukázku. Dozvíte se v ní mimo jiné to, jak Bill Gates se svým společníkem Paulem Allenem museli všechny počítačové nadšence přesvědčit o tom, že software nemá být zdarma, ale měli by si jej uživatelé počítačů platit.

Zastávkou na naší cestě, na kterou později mnozí vzpomínali, se stala předváděcí akce v hotelu Rickey’s Hyatt House ve městě Palo Alto. Následovala jen pár měsíců potom, co jsme já, Paul a Monte napsali na harvardském počítači svoji verzi BASICu. Výsledný program 4K BASIC byl jen základní, hrubý prototyp a přes léto jsme ho chtěli zdokonalit. Byl to ale jediný programovací jazyk, který firma MITS pro Altair nabízela, což z něj na těch prvních předváděcích akcích dělalo hvězdu večera. Díky němu mohli nadšenci se svými krabicemi za 400 dolarů konečně něco dělat.

O pětadvacet let později nazval jeden novinář onen večer v hotelu Hyatt „dnem, kdy někdo ukradl Billu Gatesovi jeho software“. Do konferenčního sálu se tehdy namačkalo několik set lidí, včetně mnoha členů Homebrew Clubu. Zatímco jeden zaměstnanec MITS předváděl Altair, někdo hmátl do krabice a sebral z ní náhradní papírovou pásku s 4K BASICem. Já si ten večer sotva pamatuju a už vůbec netuším, jestli jsem si zmizení programu všiml – uvědomění se dostavilo až o pár měsíců později. Páska si každopádně našla cestu k jistému členovi Homebrew Clubu, který z našeho softwaru vytvořil sedmdesát dalších kopií, začal je rozdávat na klubových sešlostech a vybízel ostatní, ať pořizují další. Během pár týdnů kolovaly našeho 4K BASICu desítky, možná stovky kopií – pořád ještě týdny předtím, než jsme měli dokončit verzi připravenou k prodeji.

V souladu s hipísáckým étosem rodícího se světa osobních počítačů se všeobecně zažilo přesvědčení, že software by měl být zdarma. Software, to bylo něco, co jste si okopírovali od kamaráda, otevřeně jste se o to dělili, možná jste to dokonce i ukradli. V mnohém to připomínalo tehdejší svět hudby. Na každého fanouška Bruce Springsteena, který si toho léta koupil album Born to Run, připadala spousta dalších, kteří si ho půjčili a zdarma přehráli na vlastní kazetu.

Dostat placený software do všech počítačů

S hardwarem se to mělo jinak. Hardware byl hmatatelný. Stál vám na stole. Slyšeli jste cvrkot jeho ventilátorů. Když jste položili ruku na plášť, cítili jste teplo vydávané napájecím zdrojem. Mohli jste plášť sundat a podívat se na všechny ty malinkaté dílky úhledně připájené k desce a připojené k mikroprocesorovému mozku, kouzelnému zařízení tak citlivému, že se muselo vyrábět ve fabrice dokonale očištěné od veškerého prachu. Oproti tomu software byl cosi virtuálního, kousky informací neviditelně uložené na magnetické pásce nebo ve formě nerozluštitelných dírek na papírové roličce. Vyžadovalo nemálo představivosti pochopit, že jeho návrhem, psaním, vychytáváním chyb a usilovnou snahou ho zprovoznit strávil někdo třeba i tisíce hodin. A jelikož byl software odedávna zdarma, proč by ho najednou měl někdo prodávat za peníze?

Jenomže já a Paul jsme chtěli vybudovat firmu. V průběhu mnohých rozhovorů táhnoucích se dlouho do noci jsme dospěli k přesvědčení, že jak budou osobní počítače dál zlevňovat a šířit se do firem i domácností, vznikne úměrná, téměř neomezená poptávka po kvalitním softwaru. Už v průběhu práce na první verzi BASICu pro MITS jsme s Paulem rozvíjeli úvahy o tom, jaký další software by lidé mohli na svých osobních počítačích potřebovat. Mohli bychom psát programovací nástroje, třeba různé editory kódu nebo verze jiných oblíbených jazyků jako FORTRAN a COBOL. Po detailním prostudování operačního systému běžícího na minipočítači PDP-8 od společnosti DEC, který měl podobně jako Altair jen minimum paměti, jsem věřil, že dokážeme pro osobní počítač napsat celý operační systém. Když půjde všechno podle plánu, z Micro-Softu se jednoho dne stane to, čemu jsme říkali „továrna na software“. Budeme nabízet široký výběr produktů považovaných za to nejlepší na trhu. A pokud půjde všechno přímo skvěle, možná bychom dokonce mohli mít velký tým šikovných programátorů, kteří pro nás budou pracovat.

Kdykoli se mě tehdy někdo zeptal, jaké máme cíle, vylíčil jsem mu svoji vizi továrny na software nebo jsem rovnou prohlásil, že chceme svůj software dostat do všech osobních počítačů na světě. Odpovědí mi většinou byl pobavený pohled nebo oči v sloup.

Počítačový byznys roste

Po Intelu se na trhu rychle objevili i další výrobci čipů. Motorola, Fairchild, General Instrument, Signetics, Intersil, RCA, Rockwell, Western Digital, National Semiconductor, MOS Technology, Texas Instruments i další vyráběli 8bitové procesory podobné Intelu 8080. Kterýkoli z těch čipů se potenciálně mohl stát mozkem osobního počítače. Vždycky když byl uveden nový čip, našel si Paul technický článek s jeho specifikacemi a společně jsme posoudili, jestli by dávalo smysl psát pro něj software.

Všude, kam jsme se podívali, klíčila semínka nového odvětví. V dubnu jeden člen Homebrew Clubu založil se svým kamarádem v kalifornském městě Berkeley firmu Processor Technology, původně s cílem prodávat doplňkové paměťové karty do Altairu. Během roku uvedli svůj vlastní počítač zvaný Sol-20. Profesor ze Stanfordu jménem Roger Melen přišel na konci roku 1974 na návštěvu do newyorské redakce časopisu Popular Electronics a uviděl tam maketu Altairu ještě před jeho oficiálním oznámením. Počítač ho tak zaujal, že si změnil zpáteční let a zastavil se v Albuquerque navštívit Eda Robertse. Brzy už Melen spolu s dalším kolegou ze Stanfordu vyvíjeli pro Altair doplňky, včetně digitálního fotoaparátu a joysticku, a časem představili i vlastní minipočítač Z-1. (Název jejich firmy, Cromemco, vznikl odvozením od stanfordské koleje Crothers Memorial.)

Na scéně se objevuje Woz

Altairem a jeho mozkem Intel 8080 se inspiroval i jistý inženýr ve společnosti Hewlett-Packard jménem Steve Wozniak. Koupil si nejlevnější mikroprocesor, jaký sehnal – MOS Technology 6502 –, a zakrátko už měl prototyp vlastního počítače. Podobně jako spoustu jiných členů Homebrew Clubu motivovala i Wozniaka radost z kutění a hrdost plynoucí z možnosti tvořit něco, o co se může podělit s klubem.

Ovšem jen do chvíle, než si prototyp prohlédl jeho kamarád Steve Jobs. Ten se krátce předtím vrátil ze sedmiměsíční výpravy do Indie, kam odešel – jak sám později uvedl – najít sám sebe. Uběhl sotva rok a Jobs svlékl šafránově oranžové roucho, nechal si dorůst vlasy a přesvědčil Wozniaka, že jeho počítačový koníček je ve skutečnosti byznys. Nedlouho poté pokřtili svoji firmu jménem Apple a začali prodávat svůj první počítač Apple I.

Beru si „semestr“ volna

Rodiče ode mě očekávali, že stejně jako v předchozím roce strávím léto v Seattlu, kde absolvuju pár kurzů na Washingtonské univerzitě. Místo toho jsem byl v Novém Mexiku. Brzy jsem jim oznámil, že si na Harvardu beru semestr volna a zůstávám v Albuquerque. Moc se jim to nepozdávalo, ale aspoň co si vzpomínám, neprotestovali. Možná měli za to, že po pokárání správní radou mi krátká přestávka prospěje. A nejspíš si říkali, že do zimy moje epizoda s psaním softwaru buď sama skončí, nebo se přetaví v brigádu, které se budu dál věnovat při škole.

Můj otec rád používal slovo „organizovaný“ ve významu mít věci plně pod kontrolou. Kdo byl organizovaný, ten měl plán, postupoval uvědoměle, určil si konkrétní cíl a po jednotlivých krocích ho naplňoval. Chtěl jsem jemu i mamince dokázat, že jsem organizovaný a že vím, co s Micro-Softem dělám – přestože si uvědomuju, že to nemusí dopadnout.

V hlavě jsem si vedl seznam případů, kdy jsem musel otce požádat o pomoc. Poprvé to bylo, když jsme se já a Kent nepohodli s ISI ohledně našeho mzdového programu, podruhé to bylo kvůli řízení před harvardskou správní radou. Když jsem se vrhnul do budování Micro-Softu, doufal jsem, že se na něj nebudu muset obrátit potřetí, hlavně proto, že jsem rodiče ujišťoval, že zvládnu firmu i školu zároveň.

Softwarové firmy tehdy neexistovaly – nebo přinejmenším neexistovaly takové, jakou jsme chtěli s Paulem vybudovat. A náš produkt byl něčím, o čem si naši potenciální zákazníci mysleli, že by to mělo být zdarma. Jednoho klienta už jsme ale měli a spolu s ním i víru, že dokážeme dál růst.

Jak příběh pokračoval? To zjistíte v knize Zdrojový kód, prvním díle pamětí Billa Gatese, které v češtině vydává nakladatelství Práh.

