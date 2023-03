Lukáš Kovanda: Probuzená ekonomika Číny vystrašila Německo a Itálii. Znovu se proto staví proti zákazu spalovacích motorů

Německo a Itálie, tedy první a třetí největší ekonomika EU, se postavily proti plánu Bruselu na zákaz prodeje aut se spalovacím motorem, který má platit od roku 2035. Členské státy EU už přitom plán loni předběžně odsouhlasily. Berlín a Řím se však stále zřetelněji obávají konkurence v podobě čínských elektroaut, která by mohla zaplavit jednotný trh EU, míní hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Čínský průmysl je po covidu opět při síle, to a pořádné. Podmínky v něm se letos v únoru meziměsíčně zlepšily nejvýrazněji od dubna 2012, tedy za takřka jedenáct let. Vyplývá to z dnes zveřejněných čísel indexu nákupních manažerů v čínském zpracovatelském průmyslu.

Plán na prodeje i po roce 2035

Německý ministr dopravy Volker Wissing včera na Twitteru uvedl, že pracuje na plánu, jenž by umožnil prodej aut se spalovacím motorem i po roce 2035. Doplnil, že zatímco Evropská komise preferuje od toho roku pouze prodej vozů poháněných z baterií, Berlín to vidí jinak. Podle Wissinga lze ve spalovacích motorech využít ekologická syntetická paliva, která zajistí klimaticky neutrální mobilitu.

Itálie chce zachovat prodej aut se spalovacím motorem i po roce 2035, neboť se obává sociálních dopadů, které by zákaz mohl vyvolat. Proti plánu Bruselu se dále staví také Polsko a Maďarsko. Odmítavě se k němu vyjadřovala také česká vláda.

Berlín a Řím hodlají svůj boj za umožnění prodeje aut se spalovacím motorem vzájemně koordinovat. Carlos Tavares, šéf obřího koncernu Stellantis, který zahrnuje italské, francouzské a americké automobilky, vyzývá vlády zemí EU, aby přehodnotily svůj stávající přístup k zamýšlené budoucnosti aut a k elektromobilitě.

Evropské elektromobily budou pro lidi drahé

Nynější přístup totiž podle něj může vést k sociálním otřesům, neboť elektrická auta budou v jeho důsledku tak nákladná, že budou pro podstatnou část společnosti nedostupná. To prý současně povede právě k zaplavení evropského trhu levnějšími čínskými elektrovozy.

Přitom dnes zveřejněné údaje z čínského průmyslu potvrzují, že obava z tamní konkurence je opodstatněná. Čínská ekonomika prokazuje vitalitu, když rychle setřásá negativní důsledky prakticky tři roky trvajících covidových restrikcí a uzavírek. Nákupní manažeři čínského zpracovatelského průmyslu totiž za únor hlásí nejvýraznější zlepšení podmínek za celé období od dubna 2012.

Zlepšují se také podmínky v čínských službách a stavebnictví. Tak dobrá čísla čekal málokdo, takže není divu, že asijské akciové trhy dnes výrazně rostou. Do černých čísel dostala dobrá čísla z Číny dokonce i americké akcie, které se nyní obchodují v režimu mimo řádné burzovní hodiny.

Dnes zveřejněný čínský ukazatel vystavuje tamní ekonomice první opravdu ucelený a zevrubný „posudek“ po loňském uvolnění covidových restrikcí, následném „promořování“ populace a po odeznění mocných vln šíření nákazy.

