Levná vysokoškolská menza? Zapomeňte. Jídlo stojí přes stovku, strávníků ubývá

Ve vysokoškolských menzách rostou ceny obědů. Důvodem je hlavně zdražování potravin. Například na Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE) se cena za hlavní jídlo v jedné z menz zvýšila už před prázdninami o šest korun a od září o další tři koruny, nyní se pohybuje mezi 88 až 108 korun. Vyplývá to z odpovědi zástupců vysokých škol v Praze. Nevyloučili, že se ceny jídel budou kvůli inflaci postupně zvyšovat i v dalších měsících. Na Vysoké škole chemicko-technologické (VŠCHT) v důsledku toho již nyní zaznamenali mírný úbytek strávníků.

Ceny obědů v menzách odrážejí náklady na potraviny a energie, v jednotlivých zařízeních se liší. Například VŠE má tři provozy. V menze na Jarově se před prázdninami zvýšily ceny hlavních jídel v průměru o šest korun a od 1. září o tři koruny. „Nyní se cena hlavních jídel bez studentské dotace pohybuje od 88 do 108 korun," uvedla mluvčí školy Věra Koukalová. V menze, která je přímo součástí školy, se podle ní ceny jídel od září zvedly o sedm korun. Pizzerie VŠE zdraží asi o deset procent, dodala.

O několik korun se zvýšily ceny také ve stravovacích zařízeních Českého vysokého učení technického (ČVUT), potvrdila mluvčí školy Kateřina Veselá. Růst byl například ze 108 na 112 korun, řekla. Podle ředitele Kolejí a menz České zemědělské univerzity (ČZU) Jiřího Macouna se dá předpokládat, že ceny v nadcházejících měsících porostou dál v návaznosti na inflaci. „Zvýšené náklady na energie, potraviny a služby se průběžně promítají do odbytových cen. V důsledku to zatím znamená mírný pokles poptávky," doplnil mluvčí VŠCHT Michal Janovský.

S ohledem na drahé energie připravují vysoké školy pro menzy rovněž úsporná opatření. V úvahu připadá podle mluvčí VŠE například výměna energeticky náročných technologií za modernější a s nižší spotřebou, tedy například otevřených lednic za úsporné LED lednice. „Dalším opatřením je redukce počtu mrazicích a chladicích boxů na suroviny a nastavení pravidelného zásobování od dodavatelských firem," řekla. Šetřit budou menzy také třeba na vytápění, ventilaci nebo svícení, doplnila mluvčí ČVUT. „Například ve vytápění to bude kontrola času – vytápění bude provázánost s rozvrhem výuky,“ řekla.

Obědy podražily kvůli rostoucím cenám potravin a energií v uplynulých měsících také v mateřských, základních a středních školách. V základních školách se nyní pohybují většinou mezi 30 a 40 korunami.

