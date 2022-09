Dalibor Martínek: Soumrak hospod přichází. Kuchyňky firem se plní zaměstnanci s krabičkami

Hospodští dobře věděli, že je čeká poslední kloudná sezona. Proto napálili přes léto ceny všeho. Smažák za dvě stě osmdesát korun, párek v rohlíku za devadesát, všem těmto zradám na zákaznících jsme byli v Česku svědky.

Výmluvy na zdražující energie jsou jenom půlkou pravdy. Páni hospodští, celé léto jste nás hoblovali, za (často) slabou službu jsme platili vysoké ceny, výjimky prominou.

My zákazníci jsme na tuto vychytralou hru přistoupili. Chtěli jsme si totiž také užít poslední normální léto a nemyslet na to, že budeme na podzim živit dodavatele energií, aby nezkrachovali. Ačkoliv jsme tušili, že to tak bude. Vlastně vám to vůbec nezazlíváme. Chápali jsme, že i vy budete mít těžké časy. Teď chcete naši pomoc? Vládní subvence? Jenomže spoluúčast jste už dostali, teď to bude spíš soustrast.

Lidé přestávají utrácet v hospodách. Konečně se začali chovat chytřeji, což ukazuje i víc než sedmiprocentní meziroční propad maloobchodních tržeb. V nejedné firmě se najednou o poledni mačkají zaměstnanci, kteří již nejdou na oběd za dvě stě padesát, ale přinesli si z domova jídlo v krabičce. A to je jenom začátek. Pivo bude ve slevě ze supermarketu, začnou se prodávat kuchařky našich babiček.

Hlavně nerozhazovat

Je to slyšet ze všech hospodských rohů. „Pokud nám stát nepomůže, příští rok už neotevřeme.“ Říká to každý druhý hospodský. Má stát zasáhnout?

Restaurace zvládly dva roky covidu. A docela se snažily. Vymyslely okénka, krabičky, rozvoz. A většina jich přežila. Klobouk dolů. Je však třeba připomenout, že stát platil zaměstnance, kteří seděli doma, protože je tam stát poslal. S tím je nyní konec. Se schodkem, který za letošní rok patrně přesáhne tři sta miliard korun, a bude potřetí v řádu stamiliard, už není prostor na podporu hospodských.

Možná, ale skutečně jenom možná, podpoří tato vláda kvůli drahým energiím chudší skupiny lidí. A je tu i teoretická možnost, že jakousi podporu dostanou klíčové segmenty průmyslu. Třeba pekaři. Ale hospodští?

V současnosti máme v zemi asi dvacet tisíc restauračních podniků, což je dvakrát více, než bylo před deseti lety. Drahé energie se postarají o to, že se toto číslo velmi zredukuje. Se solidaritou zákazníků už nelze příliš počítat, v létě se vyčerpala. A jelikož jsme v tržním prostředí, někteří „solidární“ majitelé prostor už žádají po hospodských vyšší nájemné, klidně o patnáct procent. Do toho zdražuje pivo. Plzeňský Prazdroj, jakožto vlajková loď určující trendy na trhu, oznámil zdražování nedávno.

Jak se říká, když něco vypadá jako kachna a kejhá jako kachna, bude to s velkou pravděpodobností kachna. Takže, když všechno nasvědčuje faktu, že hospody začnou houfně krachovat, jak to dopadne?