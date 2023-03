AKTUALIZOVÁNO: Ruský soud zmrazil všechna zbývající aktiva Volkswagenu v Rusku

Ruský soud zmrazil všechna aktiva automobilky Volkswagen v Rusku. Vyplývá to ze soudních dokumentů, do kterých nahlédla agentura Reuters. Volkswagen je jednou z řady zahraničních automobilek, které pozastavily obchodní aktivity v Rusku poté, co západní země uvalily na Moskvu rozsáhlé sankce kvůli konfliktu na Ukrajině.

Volkswagen ve své výroční zprávě minulý týden uvedl, že v souvislosti s rozhodnutím zastavit obchodní aktivity v Rusku byla již prodána řada jednotlivých společností a o prodeji dalších se jedná.

Ruský výrobce automobilů GAZ, který měl smlouvu na výrobu vozů Volkswagen ve své továrně v Nižním Novgorodu, zažaloval německou automobilku za porušení smlouvy poté, co Volkswagen v srpnu smlouvu vypověděl. GAZ odhadl své ztráty z ukončené smlouvy na téměř 16 miliard rublů (asi 3,66 miliardy korun).

Volkswagen se pokouší prodat svou vlajkovou loď, továrnU v Kaluze jižně od Moskvy, v níž se vyrábí i automobily značky Škoda. Závod, který má kapacitu 225 tisíc vozidel ročně, je od března 2022 odstaven.

Připravujeme podrobnosti.

