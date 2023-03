Škodě Auto zejména kvůli válce na Ukrajině klesl zisk o dvě pětiny. I tak vydělala miliardy

Provozní zisk automobilky Škoda Auto v loňském roce klesl o 42 procent na 628 milionů eur (téměř 15 miliard korun). Výsledky negativně ovlivnil rusko-ukrajinský konflikt. Tržby se zvýšily o 18,5 procenta na 21 miliard eur (499 miliard korun). Ve své výsledkové zprávě to oznámil mateřský koncern Volkswagen.

Již dříve Škoda Auto oznámila, že loni dodala zákazníkům celosvětově 731 300 vozů, což bylo meziročně o 16,7 procenta méně. Mohly za to přetrvávající nedostatek polovodičů, válka na Ukrajině, potíže v dodavatelském řetězci, rostoucí ceny energií a surovin a pokračující nejistota na globálních trzích.

Celá skupiny VW hlásí nárůst zisku i tržeb

Celé skupině Volkswagen v roce 2022 vzrostl čistý zisk na 15,8 miliardy eur (375,3 miliardy korun), to je v meziročním srovnání nárůst 2,6 procenta. Tržby vzrostly o 11,6 procenta na více než 279 miliard eur (6,6 bilionu korun).

Škodovka převezme od VW výrobu motorů odsouzených k zániku Zprávy z firem Automobilka Škoda Auto převezme v rámci koncernu Volkswagen do roku 2027 zodpovědnost za vývoj kompletní motorové řady EA 211. K atmosférickým benzínovým agregátům MPI tak přibere i vývoj přeplňovaných motorů TSI o objemu do 1,5 litru. Do oddělení technického vývoje kvůli tomu přijme přes 100 kvalifikovaných pracovníků. Firma to dnes uvedla v tiskové zprávě. Na informaci upozornil deník Právo, podle něhož se chce koncern VW soustředit na vývoj elektromobilů a potřebuje si na to vytvořit prostor. ČTK Přečíst článek

Škoda celosvětově zaměstnává 45 tisíc lidí. V současnosti nabízí zákazníkům více než deset modelových řad: Fabia, Rapid, Scala, Octavia, Superb, Kamiq, Karoq, Kodiaq, Enyaq iV, Enyaq Coupé iV, Slavia a Kushaq. Škoda Auto kromě České republiky vyrábí také v Číně, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Působí na více než 100 trzích. Loni oznámila, že vstupuje na vietnamský trh.

V březnu 2022 rozhodlo představenstvo koncernu o zastavení výroby v Rusku i vývozu do Ruska na dobu neurčitou kvůli ruskému útoku na Ukrajinu. Toto rozhodnutí se týká obou ruských závodů v Nižním Novgorodu a Kaluze. Předloni bylo Rusko pro Škodu Auto druhým největším trhem.

Stanislav Šulc: Volkswagen zahájil ústup z Česka. Nemáme mu co nabídnout Názory Po roce handrkování o možném vystavění obří fabriky na baterie do elektrovozů na Plzeňsku řekl Volkswagen definitivní „V tuto chvíli ani náhodou“. Podle Financial Times se totiž německá firma rozhodla namísto střední Evropy investovat v USA. Pro český průmysl to je obří rána, která může v příštích letech způsobit obří rozpočtové ztráty. Stanislav Šulc Přečíst článek