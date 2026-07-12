Dluhová spirála se zpomaluje. Bankrotů ubývá i přes rostoucí spotřebitelské úvěry
V prvním pololetí letošního roku soudy v ČR vyhlásily 7614 osobních bankrotů, ve srovnání se stejným obdobím loňska o sedm procent méně. Zároveň přijaly 7806 návrhů na osobní bankrot, což představovalo meziroční pokles o osm procent. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF - Czech Credit Bureau na základě dat portálu www.informaceofirmach.cz.
"Počet osobních bankrotů za posledních 12 měsíců mírně vzrostl, ale meziroční vývoj v prvním pololetí letošního roku naznačuje pozitivní změnu trendu. Za prvních šest měsíců soudy vyhlásily o 555 osobních bankrotů méně než ve stejném období loňského roku," uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.
Lepší situace v krajích
Výraznější pokles nastal v Olomouckém a Pardubickém kraji, kde se jejich počet snížil až o čtvrtinu. Z poklesu počtu návrhů na osobní bankrot lze podle analytičky odvodit, že počet osobních bankrotů by v letošním roce mohl být nižší než v roce 2025. I když úvěry domácností na spotřebu rostou poměrně svižně, platební morálka lidí se zlepšuje, dodala.
Za prvních šest měsíců letošního roku bylo nejvíce osobních bankrotů vyhlášeno v Moravskoslezském kraji, a to 1268. Následovaly Ústecký kraj s 1001 a Středočeský kraj s 893 bankroty fyzických osob. Na tyto tři regiony připadly více než dvě pětiny celkového počtu osobních bankrotů za první pololetí. Nejméně jich v tomto období bylo v kraji Vysočina, ve Zlínském a v Pardubickém kraji.
V lednu v ČR soudy vyhlásily 1048 osobních bankrotů, meziročně o 17 procent méně. Zároveň bylo podáno 1074 návrhů na osobní bankrot, což je meziroční pokles o devět procent. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF - Czech Credit Bureau na základě dat portálu Informace o firmách.
Bankroty zpomalily, problém ne. Počet osobních krachů dál roste
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V lednu v ČR soudy vyhlásily 1048 osobních bankrotů, meziročně o 17 procent méně. Zároveň bylo podáno 1074 návrhů na osobní bankrot, což je meziroční pokles o devět procent. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF - Czech Credit Bureau na základě dat portálu Informace o firmách.
Za první pololetí letošního roku se počet osobních bankrotů meziročně zvýšil pouze ve třech krajích. Nejvíce vzrostl ve Středočeském kraji, o šest procent. V Karlovarském kraji se jejich počet zvýšil o pět procent a v Plzeňském kraji o dvě procenta. Proti období od ledna do konce června roku 2025 počet osobních bankrotů nejvýrazněji klesl v Olomouckém kraji, kde jich soudy vyhlásily o čtvrtinu méně. Podobná situace byla také v Pardubickém kraji, kde se jejich počet snížil o 24 procent. V Praze to bylo o 16 procent a v Královéhradeckém kraji o 13 procent.
Za posledních 12 měsíců v průměru za celou ČR připadlo 16 osobních bankrotů na 10 tisíc obyvatel starších 15 let. Nejvyšší míru osobních bankrotů dlouhodobě vykazuje Ústecký kraj, kde na 10 tisíc obyvatel připadlo 47 osobních bankrotů. Následovaly Středočeský kraj s 25 bankroty a Karlovarský kraj s 24 bankroty na 10 tisícobyvatel. Nejnižší míra osobních bankrotů byla v Plzeňském kraji, kde na 10 tisíc obyvatel připadlo sedm osobních bankrotů. V Praze a v kraji Vysočina to bylo shodně deset bankrotů na 10 tisíc obyvatel.
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Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.