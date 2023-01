Obavy investorů tlačí zlato nahoru. Jeho cena vzrostla za tři měsíce o 18 procent

Cena zlata v amerických dolarech vzrostla od listopadu loňského roku z 1630 dolarů na dnešních 1932 dolarů (42 388 korun), což je nárůst o více než 18 procent. Pro české investory nakupující zlato v korunách to byl kvůli posilujícímu kurzu koruny vůči dolaru nárůst o tři procenta, řekl manažer společnosti Golden Gate CZ Pavel Řihák.

Zlato jako rozumná volba

„Za aktuálním nárůstem ceny zlata vidíme zejména obavy velkých investorů z možné recese ekonomiky a tím propadu akciových trhů. Velká část investorů se zajišťuje před těmito riziky právě nákupem drahých kovů. Zvýšenou poptávku registrujeme také u centrálních bank, kdy objem nákupů fyzického zlata byl v loňském roce nejvyšší za posledních 45 let,“ uvedl Řihák.

K růstu ceny zlata může podle analytika BH Securities Štěpána Křečka přispívat oslabující dolar a pokračující obavy z vysoké inflace. „Navíc žijeme v době napjatých mezinárodních vztahů, které mohou mnohé investory motivovat k sázkám na jistotu. Zlato se svou více než 4000 let dlouhou historií se pak může jevit jako rozumná volba,“ dodal.

Vzhledem k předpokládanému dalšímu postupnému růstu cen drahých kovů, který pro letošní rok predikuje i většina analytiků, předpokládá Řihák další postupný růst poptávky po drahých kovech.

Zlatu však mohou škodit rostoucí úrokové sazby ve Spojených státech a dalších důležitých ekonomikách, upozornil Křeček. Zvyšují podle něj atraktivitu dluhopisů, které na rozdíl od zlata přináší investorům pravidelné úrokové výnosy. Ideální je proto rozložit riziko a do konzervativních portfolií zařadit zlato i dluhopisy, dodal.

