Češi nemají kreditky v lásce. Jejich výhody hledají u moderních alternativ

Zatímco pro Američana platební karta rovná se kreditka, Češi si ke kreditním kartám cestu nenašli. Kvůli předsudkům o životě na dluh se jim, k jejich vlastní škodě, spíše vyhýbají. Kreditní služby totiž přinášejí řadu výhod. Které to jsou, jaké alternativy kreditek existují a jaké trendy se k nám blíží ze Západu, shrnuje ve svém příspěvku Pavel Prucek, Head of Product ve společnosti Twisto.

Reklama

Asi neznám nikoho, kdo by neplatil debetní kartou. A potvrzují to také data České bankovní asociace. Z průzkumu z roku 2021 vyplynulo, že ji běžně používá 70 procent české populace. Naopak s „kreditkou“ má zkušenost výrazně méně lidí. Stejný průzkum totiž ukázal, že kreditní karty využívá jen 17 procent Čechů. Podobná čísla vyplynula i z průzkumu financování spotřeby agentury Ipsos z loňského října. Podle něj se kreditka dostala do ruky jen čtvrtině Čechů.

Kreditní služby: pro a proti

Kreditní služby si zaslouží větší pozornost. Nabízejí totiž celou řadu benefitů, které vám debetní karta nikdy neposkytne. V prvé řadě nemusíte k placení vůbec používat vlastní peníze, ty můžete nechat v bezpečí na svém účtu, dokud nezaplatíte vyúčtování, nebo tyto prostředky můžete vložit do produktů, kde se vám obratem zhodnotí.

Zároveň vám poskytují neustálou finanční rezervu, kterou můžete kdykoli použít k uhrazení nečekaného výdaje. Mezi další populární výhody patří i různé bonusy, slevy nebo cashback z nákupů. Jejich používání je navíc často bezúročné, a pokud své úvěry splácíte včas, zvyšujete si u banky svou kredibilitu. Ta se vám v budoucnu může hodit, například při žádosti o hypotéku.

Čechy baví odložené platby. Ukazuje růst Twista Zprávy z firem Twisto loni rostlo, v transakcích i počtu zapojených e-shopů. Akcie jeho majitele se ale stále drží u dna. vku Přečíst článek

Kreditní karty se ale potýkají i s řadou negativ, které zřejmě mnoho potenciálních uživatelů odrazují. Dle mého je to především stigma žití na dluh, hrozba vysokých úroků v případě pozdního splácení nebo prvotní bariéra credit scoringu.

Ke kreditním kartám se negativně stavějí i některé banky. V minulosti to byla například Sberbank, která kredit svým klientům přestala nabízet, nebo Air Bank, která ho z údajných etických důvodů nikdy do nabídky neuvedla. Nicméně většina bank, paradoxně i těch, které od kreditu upustily, nabízí svým zákazníkům služby jako kontokorent, tedy možnost jít do minusu. Problémem je v Česku také omezená finanční gramotnost a neznalost těchto produktů – stále se setkáte s lidmi, kteří mezi kreditní a debetní kartou nevidí žádný rozdíl.

To nejlepší z klasického kreditu

Doba se však mění a s ní přicházejí nové technologie i možnosti placení. Takzvané fintechy, tedy technologické firmy, vyvíjejí inovativní platební produkty, které si z tradičního kreditu berou to nejlepší. Jejich služby obvykle splňují dva základní požadavky – snadno se používají a jsou rychlé. Pokud se vám nechce žádat o kreditku u vaší banky, ale nechcete si její výhody nechat ujít, tyto alternativy by vás mohly zajímat.

Jednou z variant, které si z klasického kreditu berou většinu výhod, jsou služby souhrnně označované zkratkou BNPL (buy now pay later). Pod těmi si lze nejčastěji představit dnes již rozšířené odložené platby po vyzkoušení.

Kup teď, zaplať později. Švédský fintech gigant vstoupil do Česka Zprávy z firem Českou fintech scénu ode dneška rozšíří švédský start-up Klarna, značka světového formátu zabývající se především zprostředkováváním odložených plateb v e-commerce, který v Česku používá například Twisto. pej Přečíst článek

Rostoucí popularitě se těší například platba na třetiny bez navýšení. Jde o službu, která umožňuje uživateli zaplatit dražší položku ve třech stejně velkých platbách zcela zdarma. Hodí se, když je třeba koupit nový domácí spotřebič či jiný vyšší výdaj, který by mohl rozhodit rozpočet domácnosti. Platba je pak strukturována do třech splátek, první při pořízení a další dvě v následujících dvou měsících.

Poskytovatelé BNPL navíc tyto služby doprovázejí celou řadou vychytávek překračujících rámec klasických kreditních služeb – výhodnými směnnými kurzy, rozdělováním výdajů mezi jiné účty, platbu faktury fotkou a podobně. Díky kombinaci s digitálními technologiemi jsou tyto služby pro uživatele jednodušší, flexibilnější a transparentnější – své výdaje si zkontrolujete v mobilní aplikaci, stejně tak zjistíte, jaké RPSN zaplatíte, pokud si výdaje odložíte do dalšího měsíce.

Bez strachu z hladového okna před výplatou

Na rozdíl od své bankovní „předlohy“ je sjednání těchto služeb také výrazně snazší. To z důvodu odlišného credit scoringu, na který fintech nahlíží oproti bance jinou optikou. Zatímco banka na vaši schopnost splácet hledí omezeným množstvím metrik, fintech o vás jednoduše řečeno ví mnohem více. Při posuzování vašeho credit scoringu bere totiž v úvahu mnohem více datových zdrojů. Pokud jste finančně odpovědní, není problém, abyste službu využívali.

Mezi další zajímavé alternativy kreditek dostupné v Česku patří například i služba PalmApp, která napodobuje revolvingové produkty, které znáte z banky. Ta vám poskytuje možnost čerpat vydělané peníze formou výplaty za již odpracované hodiny ještě předtím, než vám výplata přistane na účtu. PalmApp tak pomáhá především lidem, kteří žijí od výplaty k výplatě.

Do Chorvatska s kreditkou nebo obyčejnou kartou? Zde je finanční desatero cestovatele Enjoy Doba letních dovolených je tu a po dlouhé pandemii plánují statisíce Čechů vyrazit do zahraničí. Rady, jak mít finance v suchu a připravit se na dovolenou, sestavila UniCredit Bank. Nejlepší přípravou na klidný odpočinek je vyřízení potřebných záležitostí ještě doma. nst Přečíst článek

Novinky na cestě

V zahraničí se navíc neustále objevují nové zajímavé produkty, které ty kreditní nápadně připomínají. Pokud jste si někdy něco kupovali na leasing, pravděpodobně to bylo nové auto. V anglosaských zemích, ale například i v Polsku, však existuje podobná služba, se kterou si můžete koupit i dražší spotřební zboží jako počítač nebo telefon. Některé fintechy vám navíc vystavují také credit scoring, ve kterém zhodnocují vaši spolehlivost. Toto „vysvědčení“ pak můžete použít pro získání úvěru u bank. Zatímco v anglosaském světě je tato možnost poměrně běžná, v Česku zatím naráží na legislativní bariéry.

Další službou, která se poslední dobou rozvíjí, je takzvané SNBL (save now buy later). Na trh ji uvedly britské banky a kreditu se podobá spíše vzdáleně – lidem totiž pomáhá šetřit finance na konkrétní zboží. V okamžiku, kdy cíle spoření dosáhnou, si mohou zboží ihned zakoupit. Banky si od této služby slibují, že lidi povede k zodpovědnějšímu nakládání s penězi.

Pokud chcete vyzkoušet výhody kreditních karet, ale z jakýchkoli důvodů si nechcete kreditku pořizovat, možnosti tu jsou. Stačí se rozhlédnout mimo úzké nabídky bank a vyzkoušet si služby, které se kreditem inspirují a díky moderním technologiím neustále přinášejí nové možnosti.

Autorem příspěvku je Pavel Prucek, Head of Product ve společnosti Twisto

Ztráta či krádež karty v zahraničí? Digitální kreditka může zachránit dovolenou Money Při dovolené hrozí, že klienti bank přijdou o své platební karty. Dříve šlo o tragédii s vážnými důsledky. Dnes však díky digitálním kartám a mobilním telefonům lze vše vyřešit během několika minut a cestovatelé nezůstanou bez prostředků. Jak na to? Zde je několik tipů, jak postupovat při ztrátě či krádeži karty. Zlaťák Přečíst článek

Air Bank klientům vrátí až dvě procenta z plateb kartou v zahraničí Zprávy z firem Air Bank i letos přichází s letní cashback akcí. Klientům za platby kartou v zahraničí vrátí jedno procento z nákupů zpět na účet. A ti klienti, kteří mají zároveň za operátora O2, mohou získat cashback dokonce dvě procenta. nst Přečíst článek