Čechy baví odložené platby. Ukazuje růst Twista

Twisto oni rostlo, v transakcích i počtu zapojených e-shopů. Akcie jeho majitele se ale stále drží u dna.

Český fintech Twisto má za sebou růstový rok. Loni zprostředkoval přes devět milionů transakcí, meziročně o pětinu více. Celková hodnota plateb vzrostla téměř o čtvrtinu. Společnost také uzavřela významná partnerství včetně těch s e-shopy AboutYou, KNIHY DOBROVSKÝ, XXXLutz nebo Möbelix.

Hospodářské výsledky Twisto pod novým vlastníkem nezveřejňuje. Na podzim 2021 ho za více než dvě miliardy korun koupila australská společnost Zip. Pro tu byl rok 2022 extrémně náročný. Akcie Zipu loni odepsaly téměř 90 procent hodnoty. V novém roce ale, zdá se, chytá nový vítr do plachet. Akcie od začátku roku do dnešního dne přidaly 14 procent.

Twistu, které v roce 2013 jako první v Česku zavedlo odložené platby (BNPL z anglického buy now pay later, pozn. red.), se za sedm let do nákupu Australany nepodařilo dostat do černých čísel. Podle posledních zveřejněných výsledků činily očištěné výnosy Twista v pandemickém roce 2020 asi 150 milionů korun.

„Navzdory turbulentnímu vývoji na trhu se nám v roce 2022 podařilo udělat další krok kupředu. Čísla jasně ukazují, že se služby BNPL mezi Čechy a Poláky těší stále rostoucí popularitě. Kromě dalšího nárůstu v odložených platbách pozorujeme i vyšší zájem o Nákup na třetiny bez navýšení, který lidem v dnešní nelehké době pomáhá lépe zvládat vyšší jednorázové výdaje,“ komentuje Michal Šmída, zakladatel a CEO Twista.

Češi se učí rozkládat platby na třetiny

Hlavním tématem minulého roku byl Nákup na třetiny. V loňském roce ho uživatelé Twista využili k placení nákupů už na více než 300 e-shopech. Novinku do své platební brány loni integrovala i společnost Comgate, díky které ji mohou využívat tisíce dalších e-shopů.

„Partneři po zavedení Nákupu na třetiny pozorovali pozitivní efekt na prodeje. U jednoho z e-shopů například došlo ke zvýšení obratu o 60 procent, průměrná hodnota objednávky vzrostla o 400 procent a o 11 procent se zvýšil počet schválených nákupů,“ uvedla Renata Salata, CCO Twista, která tento úspěch přisuzujeme zejména jednoduchosti služby. Nákupní proces se obejde bez občanky uživatele služby, stačí uvést e-mail a číslo platební karty.

Odloženou platbu po vyzkoušení, se kterou Twisto před devíti lety vstoupilo na český trh jako první, v loňském roce také implementovala řada významných e-commerce hráčů, například About You, Möbelix či XXXLutz. Do své aplikace ji integroval i český fintech Qerko, díky kterému je nyní možné takto platit útratu v restauracích.

Transakce rostly v Česku i Polsku

Počet všech transakcí, které zákazníci s Twistem loni zaplatili, vzrostl na více než devět milionů, téměř o 20 procent více ve srovnání s minulým rokem. V Polsku Twisto roste rychleji, konkrétně o 27 procent, zatímco Česko roste pozvolněji o 13 procent. Důvod? „Twisto je na tuzemské scéně dospělejší a trh je více konsolidovaný. Polsko je stále ve fázi růstu,“ míní Renata Salata.

Kromě počtu transakcí vzrostla také jejich hodnota, a to téměř o čtvrtinu oproti roku 2021. Hlavní zásluhu na tom má polský trh, kde se hodnota transakcí zvedla o rovných 50 procent, v Česku to bylo o 21 procent. Polsko také zaznamenalo několik velkých nových partnerství, včetně integrace na e-shopu Biedronky, největší polské sítě supermarketů.

„Uplynulý rok je pro nás povzbuzením a letos na to hodláme navázat. Už nyní chystáme nové služby. Zároveň brzy začneme ohlašovat další vlnu nových významných partnerství a také během roku oslavíme desetileté výročí Twista. A přestože to je místy hrbolaté a ještě to chvíli potrvá, věřím, že jsme aktuálně na dobré cestě k soběstačnosti,“ uzavírá Šmída.

