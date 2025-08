Souboj o růst platů státních zaměstnanců eskaluje. Středula trvá na deseti procentech

Ministerstvo práce předložilo do připomínkového řízení návrh nařízení vlády, kterým se změní platové tarify pro státní zaměstnance a zaměstnance ve veřejných službách. Odbory si návrh prošly a nyní zveřejnily protinávrh. Stále trvají na nárůstu platů od ledna o deset procent pro všechny státní zaměstnance.

Neshody mezi odboráři a ministerstvem práce dál bublají. Ministr práce Marin Jurečka navrhuje růst o pět až sedm procent. Středula chce víc. To je známo už od července, kdy se na některých detailech úprav neshodli. Situace trvá, rétorika odborů před závěrečným setkáním, které má být 25. srpna, přitvrzuje.

„Požadujeme plošné navýšení platových tarifů o deset procent od prvního ledna 2026, a to pro všechny státní zaměstnance,“ tvrdí nyní neústupně šéf odborů Josef Středula.

V červenci Jurečka prohlásil, že jsou věci, na kterých se v principu shodli. „Například bychom chtěli postupně buďto ve třech, nebo čtyřech letech srovnat tarifní tabulky v první a druhé úrovni. Tam jsou rozdíly až 17 procent a ti lidé často dělají podobnou činnost," uvedl Jurečka. Odboráři žádají srovnání do dvou let.

V první tabulce jsou úředníci, pracovníci v kultuře, techničtí pracovníci či nepedagogické síly ve školství. Druhou se řídí odměňování zdravotníků a sester a pracovníků v sociálních službách, třetí se používá pro lékaře a zubaře a čtvrtá pro učitele. Potom je ještě pátá tabulka pro pracovníky ve veřejné sféře.

Podle Jurečky dvouletý přechod není s ohledem na státní rozpočet reálný, výdaje by byly vysoké. Dohoda na tom, jak by se měly zvednout tarify ve veřejné sféře, zatím není. Jurečka navrhuje růst tarifních částek od ledna o pět, nebo o sedm procent. Odbory neustupují od svých deseti procent.

Odbory žádají rozšíření platových stupňů

Další třecí plochou je počet platových stupňů, kterých je nyní dvanáct. Zatímco ministerstvo by je chtělo zredukovat, odbory jsou proti. Naopak navrhují jejich rozšíření, aby byl podle nich zohledněn rostoucí věk odchodu do důchodu i delší praxe zaměstnanců. „Není možné, aby zaměstnanci posledních deset patnáct let své kariéry prožili bez jakéhokoliv navýšení platu,“ argumentují.

Ve svém aktuálním prohlášení se odboráři nijak nezmiňují, z čeho by všechny jimi navrhované kroky byly hrazeny. Drží se svého: „Jedinou možností je zásadní valorizace, kterou peněženky zaměstnanců opravdu pocítí. Předložený návrh Ministerstva práce a sociálních věcí ve všech variantách stále bohužel nenaplňuje deklarovaný cíl – zlepšení platových podmínek zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců tak, aby se posílila konkurenceschopnost veřejné sféry na trhu práce,“ trvá si na svém Středula. Rozhodnutí o finální podobě nařízení vlády má padnout koncem srpna po vypořádání připomínek v rámci meziresortního řízení.